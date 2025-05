Moto AI 2.0: Motorola revoluționează experiența utilizatorilor pe razr 60 ultra

Motorola a lansat recent upgrade-ul Moto AI 2.0, o actualizare major─â a func╚Ťionalit─â╚Ťilor bazate pe inteligen╚Ť─â artificial─â, disponibil─â acum pe noul model de top, Motorola razr 60 ultra, precum ╚Öi pe alte dispozitive din seriile razr ╚Öi edge.

La ├«nceputul anului 2025, compania a demarat un program beta pentru a testa func╚Ťii precum Catch Me Up, Pay Attention ╚Öi Remember This, implic├ónd mii de utilizatori din ├«ntreaga lume. Feedback-ul acestora a ajutat Motorola s─â rafineze aceste instrumente ╚Öi s─â dezvolte noi experien╚Ťe AI, adaptate nevoilor reale ale utilizatorilor.

Printre nout─â╚Ťi se num─âr─â func╚Ťia Next Move, care ofer─â recomand─âri personalizate ├«n func╚Ťie de con╚Ťinutul afi╚Öat pe ecran, fiind ideal─â pentru planificarea activit─â╚Ťilor, de la re╚Ťete la vacan╚Ťe.

Playlist Studio creeaz─â liste de redare personalizate pentru a seta atmosfera dorit─â, ├«n timp ce Image Studio permite crearea ╚Öi editarea de imagini, avatare ╚Öi stickere direct pe telefon. O premier─â ├«n industria smartphone-urilor este integrarea c─âut─ârii asistate de AI de la Perplexity, care ofer─â informa╚Ťii detaliate prin op╚Ťiunea ÔÇ×Explore with PerplexityÔÇŁ, ├«mpreun─â cu 3 luni gratuite de Perplexity Pro.

Utilizatorii razr 60 ultra pot activa func╚Ťia Look and Talk doar printr-o privire, permi╚Ť├ónd interac╚Ťiuni hands-free, precum verificarea notific─ârilor sau transcrierea conversa╚Ťiilor. Motorola a extins ╚Öi colaborarea cu Google, oferind acces la Gemini Live direct pe ecranul extern al razr-ului, plus 3 luni gratuite de Google One AI Premium, care include 2 TB de stocare ├«n cloud.

Smart Connect faciliteaz─â partajarea de con╚Ťinut ├«ntre dispozitive, permi╚Ť├ónd utilizatorilor s─â transmit─â aplica╚Ťii pe ecrane mai mari sau s─â acceseze fi╚Öiere de pe PC-uri ╚Öi tablete. Accesul la Moto AI a fost simplificat prin introducerea unei taste dedicate pe razr 60 ultra ╚Öi edge 60 pro, iar integrarea Microsoft Copilot ofer─â asisten╚Ť─â rapid─â pentru diverse sarcini.

Pentru pasiona╚Ťii de fotografie, Motorola a introdus Signature Style, care ajusteaz─â automat imaginile, ╚Öi Group Shot, care combin─â cadre pentru fotografii de grup perfecte. Func╚Ťiile existente au fost ├«mbun─ât─â╚Ťite, Catch Me Up fiind acum alimentat de modelul Llama de la Meta, oferind rezumate offline.

Designul iconic al razr 60 ultra impresioneaz─â cu un ecran AMOLED de 7.0ÔÇŁ ╚Öi un ecran extern pOLED de 4.0ÔÇŁ, o baterie de 4700mAh cu ├«nc─ârcare rapid─â de 68W, difuzoare stereo Dolby Atmos ╚Öi un sistem de camere de 50MP, capabil s─â filmeze ├«n 8K, toate ├«ntr-un corp elegant de doar 199g, cu protec╚Ťie IP48.

Noul motorola razr 60 ultra este disponibil ├«n culorile Scarab (Verde) ╚Öi Mountain Trail (Wood), prin partenerii autoriza╚Ťi, la pre╚Ťul recomandat de 6499 lei. La Altex, clien╚Ťii pot achizi╚Ťiona dispozitivul ├«ntr-un pachet promo╚Ťional ce include telefonul + Moto Buds + ├«nc─ârc─âtor de 68W. La DIGI, produsul poate fi achizi╚Ťionat la portare, cu 3349 lei avans ╚Öi 12 rate a c├óte 262 lei/lun─â.