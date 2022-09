Motorola a anunțat Edge 30 Neo și Edge 30 Fusion: smartphone-uri mid-range echilibrate la prețuri atractive

Alături de flagship-ul Edge 30 Ultra, Motorola a dezvăluit la sfârșitul săptămânii trecute și alte două smartphone-uri: Edge 30 Fusion și Edge 30 Neo. Acestea atacă segmentele de piață upper mid-range și mid-range și aduc dotări foarte bune în raport cu prețurile de achiziție.

Edge 30 Fusion este un terminal foarte subțire ce are în dotare un display pOLED de 6.55″ cu rezoluție FHD+ și rată de refresh de 144 Hz, Snapdragon 888+ 5G, chipset-ul flagship de referință pentru anul 2021, 8 sau 12 GB RAM și 128 GB, 256 GB sau 512 GB stocare UFS 3.1.

În ceea ce privește configurația foto, Edge 30 Fusion vine cu un senzor principal de 50 MP cu f/1.8 și OIS, un senzor ultrawide de 13 MP cu f/2.2, unul de profunzime de 2 MP cu f/2.4 și o cameră selfie de 32 MP cu f/2.5. Bateria este de 4400 mAh, suportă fast charging la 68 W și se încarcă de la 0 la 50% în doar 10 minute.

Terminalul nu are, însă, certificare IP pentru protecție la lichide și praf, ci este doar splash proof. Rulează Android 12 într-o variantă aproape stock, dar cu multe opțiuni de personalizare și are garantate două actualizări de Android și patch-uri de securitate timp de trei ani. Are, totodată, scanner de amprentă optic integrat în ecran și difuzoare stereo optimizate Dolby Atmos.

Motorola Edge 30 Fusion este deja disponibil la Altex la prețul de 2999 lei. Variantele de culoare disponibile sunt Neptune Blue, Cosmic Grey, Solar Gold și Aurora White.

Edge 30 Neo concurează pe segmentul de preț de sub 400 euro și aduce dotări hardware bunicele și câteva funcționalități pe care nu le găsim de regulă în zona mid-range. Este un terminal foarte compact și are în dotare un display pOLED cu diagonală de 6.28″, rezoluție FHD+ și rată de refresh de 120 Hz, chipset Snapdragon 695 5G, 6 GB sau 8 GB RAM și 128 GB sau 256 GB spațiu de stocare. Pe partea de foto dispune de o cameră principală de 64 MP cu f/1.8 și OIS, una ultrawide de 13 MP cu f/2.2 și o cameră selfie de 32 MP cu f/2.4, iar pentru video suportă 1080p la 30, 60 sau 120 fps.

Acumulatorul este de 4020 mAh, arhisuficient pentru ecranul de doar 6.28″ și chipset-ul Snapdragon 695 5G, și suportă încărcare rapidă la 68 W (0 – 50% în 10 minute). Totodată, telefonul dispune de difuzoare stereo, optimizate Dolby Atmos, are încărcare wireless la 5 W și vine cu scanner de amprentă optic în ecran. Rulează Android 12 și are garantate două actualizări majore și patch-uri de securitate timp de trei ani.

Edge 30 Neo se adresează publicului tânăr, de aici și culorile dezvoltate în colaborare cu Pantone: Very Peri (culoarea anului 2022), Aqua Foam, Black Onyx și Ice Palace. În mod normal, Edge 30 Neo ar trebui să coste 379 euro (aprox. 1850 lei), însă în România beneficiază de o ofertă specială prin care îl puteți achiziționa la prețul de doar 1500 lei în etapa de precomandă. Tot ce trebuie să faceți pentru a beneficia de discount este să completați formularul de înregistrare de pe site-ul Altex. În plus, după completarea formularului sunteți înscriși automat și în tragerea la sorți pentru unul dintre cele 20 de smartphone-uri în culoarea Very Peri. Promoția este valabilă până pe data de 14 septembrie, în limita stocului disponibil.