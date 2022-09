Monkey see, monkey do – exista o tema pentru Xiaomi cu notch-ul Dynamic Island

Apple este un trendsetter in domeniu si daca vin cu ceva nou pe piata, in secunda doi vor copia toti ideea. Si o prostie de ar face Apple, tot va fi copiata de chinezi. Cum se intampla acum in ecosistemul Xiaomi, unde fanii au implementat si ei un notch in stilul iPhone 14 Pro, chiar daca nu era nevoie. Pe principiul monkey see, monkey do.

Parerea mea despre Dynamic Island: notch-ul introdus pe XS clar a fost oribil. Nici eu nu l-am inghiti, chiar daca pe 11 Pro m-am obisnuit cu el dupa cateva zile, intelegand rolul sau acolo. Acela de a integra cel mai avansat sistem de recunoastere faciala din piata. Pe 13 Pro l-au facut mai mic, iar pe 14 Pro l-au modificat si l-au facut practic.

Apple stia ca notch-ul o sa fie un fenomen, o semnatura, un mod clar de a identifica in public un iPhone. De atunci multe companii au implementat un sistem similar, desi nu era cazul.

Pe cat de urat este notch-ul de la iPhone, pe atat de practic si de folositor este daca intelegi ce se ascunde in spatele lui. Dar Apple stia ca exista o nisa care nu il intelege, asa ca au venit cu ceva nou: marketarea notch-ului.

Practic au folosit ceea ce eu numesc in mod eronam personificare Dada, stiu, in literatura inseamna sa atribui lucrurilor insusiri omenesti, dar cam aceeasi idee s-a aplicat si aici. Notch-ul este acum o functie pe care iti doresti sa o ai. Se numeste Dynamic Island si poate sa faca diferite chestii, sa-ti arate informatii sau sa iti ofere scurtaturi. Au venit cu o denumire departe de ideea de notch (pe bune, Dynamic Island? te duce cu gandul la notch?), l-au facut dinamic, l-au facut un pic diferit, l-au facut cool. Ceea ce in urma cu cativa ani era meh, o hidosenie pe ecran, Apple a venit cu niste marketing impecabil si te-a facut sa-ti doresti asa ceva.

Problema este ca monkey see, monkey do. Niste dezvoltatori au venit cu o tema pentru telefoanele Xiaomi care arata fix ca notch-ul lui iPhone 14 Pro. Sunt deja in Xiaomi Theme Store si asteapta aprobare.

Tema este dezvoltata de Mu Ye (loool) si se numeste chiar Xiaomi Dynamic Island.