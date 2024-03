Motorola anunță “Moto Essentials for Business” pentru IMM-uri

Motorola a dezvăluit Moto Essentials for Business, o suită completă de instrumente și servicii destinate IMM-urilor, în urma constatărilor din studiul Motorola Global Employee Security and Productivity care indică faptul că doar 25% dintre angajați au acces la smartphone-uri dedicate exclusiv muncii.

Studiul relevă, de asemenea, că aproape jumătate dintre angajații IMM-urilor consideră că utilizarea propriului lor smartphone la locul de muncă le compromite securitatea.

Întreprinderile mici și mijlocii, deși esențiale pentru economie, se confruntă cu numeroase provocări tehnologice, inclusiv adaptarea la tehnologiile noi, lipsa de expertiză IT, protecția împotriva amenințărilor cibernetice și gestionarea eficientă a riscurilor de securitate asociate politicilor de tip bring-your-own-device.

Pentru a răspunde acestor nevoi urgente de mobilitate ale IMM-urilor și pentru a le ajuta pe managerii IT, Moto Essentials for Business oferă asistență IT 24/7, gestionare simplificată a dispozitivelor, creștere a productivității și funcții de securitate suplimentare, în colaborare cu lideri din industrie, cum ar fi Google Workspace.

Beneficiile includ suport non-stop pentru dispozitive mobile, configurare simplificată a dispozitivelor, gestionare la distanță a aplicațiilor și setărilor, instrumente de productivitate bazate pe cloud și protecție a dispozitivelor cu ajutorul inteligenței artificiale. Moto Business Essentials oferă și opțiuni flexibile de plată lunară, astfel încât IMM-urile să-și poată optimiza bugetele.

Motorola continuă să ofere cele mai recente avansuri în tehnologia digitală, securitatea datelor și gestionarea dispozitivelor mobile, prin intermediul smartphone-urilor pregătite pentru întreprinderi din familia moto g, motorola edge și razr, precum și Lenovo ThinkPhone by Motorola. Pentru mai multe informații, vizitați https://www.motorola.com/business/.