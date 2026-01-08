Motorola Edge 70: când subțirimea devine o alegere, nu un compromis

În 2025 a reapărut o obsesie pe care o credeam pierdută în era telefoanelor: ideea de telefon cu adevărat subțire, elegant, aproape bijuterie. Apple a dat tonul cu iPhone Air, un model spectaculos tocmai prin faptul că pare ireal de subțire. La scurt timp, Motorola a venit cu Edge 70 și, sincer, mi se pare unul dintre cele mai inspirate răspunsuri din tabăra Android, mai ales pentru cei care vor look premium fără să intre într-o zonă de preț absurdă.

Motorola Edge 70 are 5,99 mm grosime. În mână, diferența față de un telefon obișnuit se simte imediat. E genul de device care stă natural în palmă, intră ușor în buzunar, nu agăță, nu îți umple geaca și îți dă senzația că porți un obiect făcut cu un pic mai mult bun gust decât media.

Partea interesantă este că Motorola nu a mers pe subțirime ca pe un truc de marketing, ci a construit telefonul în jurul ideii de eleganță coerentă. Ai ramă din aluminiu de tip aircraft-grade, un spate cu finisaj inspirat de nylon, plăcut la atingere și mai iertător cu amprentele decât sticla lucioasă clasică. Iar pe față ai protecție Gorilla Glass 7i, ceea ce completează senzația de produs serios, nu doar frumos.

În plus, Edge 70 vine cu o estetică care se vede din prima: culori curate, moderne, selectate împreună cu Pantone, cu accente subtile în zona camerelor. E un gen de design care nu țipă după atenție, dar nici nu trece neobservat. Și dacă tot vorbim de Pantone, nu e doar despre culoarea carcasei, ci și despre felul în care arată imaginea pe ecran și tonurile de piele în fotografii, prin validările Pantone pentru culoare și SkinTone.

Este un telefon care arata bine, dar nu este cel mai elegant. Cumva, Motorola a gasit un compromis intre eleganta, data prin accente si atentia la detalii, si robustete, caci telefonul prin constructia sa este rezistent si poate fi folosit si fara husa.

Robust, chiar dacă pare fragil

Aici Edge 70 câștigă puncte importante. Când afli ca are 5,99 mm, primul gand este ca ar fi fragil si ca bateria nu tine prea mult. În realitate, Motorola a mers fix invers: telefonul are protecție IP68 și IP69, plus certificare militara MIL-STD-810H. Adică îl poți folosi liniștit în ploaie, pe lângă piscină, pe munte, în praf, în frig sau în căldură, fără să simți că ai un obiect delicat care trebuie menajat permanent.

Subțirimea e genul de lucru care te face să-l folosești mai mult fără husă, măcar din curiozitate. Iar aici contează enorm să știi că nu e un pariu riscant. Personal nu l-am folosit cu husa, nu ai de ce, desi este una inclusa in pachet. Telefonul nu are ce sa pateasca. Spatele nu se poate sparge, iar marginile din aluminiu ii confera rezistenta. Maxim se zgarie, dar nu se sparge. Pe ecran poti sa pui o folie ca sa eviti micro zgarieturile.

Ecran mare, telefon mic

Paradoxul unui telefon subțire bun este să păstreze impresia de ecran mare, dar să nu devină incomod. Edge 70 reușește asta foarte bine: ecranul pOLED de 6,67 inch, cu refresh la 120 Hz și luminozitate foarte ridicată, îți dă senzația de flagship. Dar telefonul ca obiect rămâne suplu, ușor și plăcut de ținut în mână, inclusiv când stai în pat și mai citești ceva sau când ești pe fugă.

Camera și performanța sunt acolo, fără să fure subiectul

Ai 50 MP pe camera principală, 50 MP pe ultrawide și 50 MP pe selfie, cu stabilizare optică pe camera principală și filmare 4K. Nu e un telefon construit ca să concureze cu monștrii cu periscop și insule cât o jumătate de spate, ci ca să-ți ofere un set complet, modern, pe care chiar îl folosești zi de zi.

La fel și la restul: platformă mid-high foarte capabilă, încărcare rapidă de 68W și încărcare wireless 15W, plus baterie silicon-carbon care ajută fix la partea asta: să ai autonomie sănătoasă fără să îngroși telefonul.

Cui i se potrivește un telefon ca Edge 70

Edge 70 e pentru oamenii care s-au săturat de telefoane groase, grele, cu huse care le transformă în cărămizi. E pentru cei care vor un device elegant, care arată bine într-un context business, dar și într-un context casual. E pentru cei care pun preț pe design și pe senzația din mână, nu doar pe benchmark-uri. Și e pentru cei care vor o alternativă Android cu personalitate, mai ales prin partea de culori și finisaje, fără să plătească preț de model ultra-premium.

Dacă vrei un telefon care să fie, înainte de toate, un obiect frumos și comod de folosit, dar care să nu te oblige să faci compromisuri la capitolele importante precum rezistență la apă, durabilitate, ecran și camere, Motorola Edge 70 e genul de alegere care are sens. Subțirimea nu e doar un număr aici. E tema telefonului, iar Motorola a construit în jurul ei un pachet surprinzător de complet.

La eMAG este 2999 lei.