De la un congresman care acuză Tesla că a ucis oameni, la un premier britanic care amenință Grok pentru deepfake-uri sexuale, și de la oamenii de știință care avertizează despre noul calendar de vaccinare al administrației Trump, până la ochelari cu lentile cu autofocus – azi este o zi plină de controverse dar și inovații.

Congresman acuză: designul Tesla a ucis cel puțin 15 oameni: Un politician american susține că designul defectuos al mânerelor de ușă ale mașinilor Tesla a condus la decese, în timp ce Elon Musk recunoaște că mai are nevoie de 10 miliarde de mile pentru un Full Self-Driving cu adevărat sigur. Detalii

Premierul UK amenință acțiuni împotriva Grok pentru deepfake-uri pornografice: Keir Starmer spune că platforma X trebuie să „își pună capul la punct” după ce rapoarte arată că chatbot-ul Grok AI generează imagini sexuale cu adulți și minori. Detalii

Oamenii de știință avertizează despre noul calendar de vaccinare al administrației Trump: Mișcarea federală de a nu mai recomanda anumite vaccinuri pentru toți copiii americani nu este susținută de noi dovezi și ar putea submina progresele în sănătate. Detalii

Grok presupune că utilizatorii care caută imagini cu fete minore au „intenții bune”: Un expert explică cât de simplu ar putea fi ajustat chatbot-ul lui Musk pentru a bloca generarea de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Detalii

Lentile cu autofocus promit să înlocuiască ochelarii multifocali: Startup-ul IXI a prezentat la CES ochelari care urmăresc mișcarea ochilor și comută automat între rețete pentru vedere de aproape și de departe, într-o fracțiune de secundă. Detalii

Razer pune o „waifu” într-o sticlă la CES: Proiectul Ava evoluează într-un companion AI holografic care trăiește într-un cilindru pe biroul tău, oferind sfaturi de gaming și companie, cu mai multe avataruri din care să alegi. Detalii

Jeep renunță la modelele hibride plug-in Wrangler și Grand Cherokee: Stellantis a anulat aceste modele pentru a se concentra pe hibride clasice, vehicule electrice și vehicule cu rază extinsă electrică (EREV). Detalii

YouTube îți va permite să excluzi Shorts din rezultatele căutării: O actualizare mult așteptată care va ajuta utilizatorii să găsească mai ușor conținut lung, fără să se înece în clipuri de câteva secunde. Detalii

Prețurile RAM ridicate aduc profituri record pentru Samsung și alți producători: Cererea insațiabilă a industriei AI pentru memorie menține prețurile sus, beneficiind gigantului sud-coreean și concurenților săi. Detalii

Frigiderul inteligent GE Profile te oprește să cumperi prea multă varză: Vine cu un scaner de coduri de bare încorporat pentru a-ți gestiona lista de cumpărături și un asistent AI care îți arată unde este filtrul de apă. Detalii

SUA se retrage din cel mai important tratat climatic din lume: Administrația Trump anunță retragerea din cadrul ONU privind schimbările climatice (UNFCCC), întărind poziția anti-colaborare globală. Detalii

Microsoft integrează cumpărături direct în Copilot: Funcția nouă „Copilot Checkout” permite utilizatorilor din SUA să finalizeze achiziții în interiorul asistentului AI, fără a fi redirecționați pe site-urile comercianților. Detalii

Volvo EX60 promite 400 de mile (644 km) de autonomie EPA: Noul crossover electric va fi dezvăluit la sfârșitul lunii și va beneficia de o arhitectură nouă și tehnologie de încărcare rapidă de până la 400 kW. Detalii

Fostul CEO Google plănuiește să finanțeze singur un înlocuitor al telescopului Hubble: Eric Schmidt anunță investiții masive în telescoape private, inclusiv un observator spațial care să succeadă lui Hubble. Detalii

NASA amână o plimbare spațială din cauza unei „probleme medicale” a unui membru al echipajului: Agenția spațială monitorizează starea unui astronaut de pe Stația Spațială Internațională, iar încheierea misiunii Crew-11 mai devreme este pe masă. Detalii

Atacatorii fură din nou date din ChatGPT, într-un ciclu vicios al AI: Cercetătorii demonstrează o nouă metodă de a extrage date din modelele de limbaj mari, punând sub semnul întrebării dacă acestea vor putea elimina vreodată cauza fundamentală a unor astfel de atacuri. Detalii