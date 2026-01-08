Tot ce trebuie să știți despre: aplicația RO CEI Reader și cum vă ajută să obțineți un certificat de atestare a domiciliului, pe loc

V-am povestit recent despre peripețiile mele cu noua Carte Electronică de Identitate (CEI) și cum am reușit să obțin dovada domiciliului stând comod în fața laptopului.

Ei bine, dacă sunteți genul care preferă să rezolve totul direct de pe telefon, fără să mai deschidă PC-ul, statul român – surprinzător, știu – a lansat o aplicație dedicată exact pentru asta: RO CEI Reader. O puteți găsi în magazinele de aplicații ale Apple și Android, dar nu am reușit să o descoper în cel al Huawei, deocamdată.

Pentru cei care au intrat mai târziu în hora digitalizării sau care încă se tem că cipul din buletin o să le controleze lista de cumpărături, le va dezvălui locația colaboatorilor lui Soroș sau le va genera diverse boli, trebuie să știți că noul format de buletin (cel mic, cât un card bancar) nu are adresa de domiciliu tipărită pe el. Da, ați citit bine! Adresa e stocată în cip, la loc sigur, ca să nu mai fim nevoiți să schimbăm plasticul de fiecare dată când ne mutăm, ci doar să actualizăm datele digitale. Dar cum facem dovada adresei când mergem la bancă sau la un angajator care vrea neapărat o hârtie? Sau, dacă pățești ca mine și mergi la spital, pentru o pprocedură simplă, dar care necesită internarea de o zi, deci acte, adeverințe și tot meniul birocratic? Aici intră în scenă aplicația despre care vorbim azi.​

Practic, RO CEI Reader este cititorul tău personal de cipuri, direct pe telefon. Nu mai ai nevoie de cititoare speciale pe USB sau de vizite la ghișeu pentru a vedea ce date sunt scrise pe cardul tău. Aplicația folosește tehnologia NFC a telefonului (aceeași cu care plătiți la magazin și care sperie anumiți cetățeni) pentru a comunica cu buletinul.​

Procesul este mai simplu decât pare, chiar și pentru cei care nu sunt prieteni buni cu tehnologia:

Descărcați aplicația gratuit din Google Play sau App Store.​

Activați funcția NFC a telefonului.

Deschideți aplicația și introduceți codul CAN (cele șase cifre de pe fața buletinului, sub data expirării) și codul PIN (cel de patru cifre pe care l-ați setat la ridicarea actului. Vedeți că ar trebui să mai aveți un PIN, pe care nu îl folosiți aici, dar care vă va fi necesar în alte situații, de șase cifre).

Lipiți buletinul de spatele telefonului și așteptați câteva secunde. Aici e mai tricky, că e posibil să dea rateuri și să refaceți procedura.

Și gata! Pe ecran o să vă apară toate datele voastre: nume, prenume, CNP și, cel mai important, adresa completă de domiciliu. Partea cu adevărat utilă este că puteți genera un PDF semnat electronic cu aceste date. Documentul respectiv poate fi trimis direct pe email sau WhatsApp către instituția care vă cere dovada adresei, cum am făcut eu la spital. Nu mai trebuie să umblați după certificate constatatoare sau să stați la cozi la evidența populației doar ca să demonstrați unde locuiți! Cool, nu?​

Unii vor spune că e complicat să tot scanezi buletinul, dar eu zic că e un pas imens spre normalitate. Gândiți-vă cât timp pierdeați înainte. Plus că aplicația e sigură: datele nu pleacă de pe telefonul vostru nicăieri, nu sunt stocate în cloud-ul ministerului și nici nu ajung la „oculta mondială”. Se afișează doar local, pe ecranul vostru.​

Dacă aveți deja noul CEI, vă recomand să o instalați și să o testați, măcar de curiozitate. E singura metodă prin care puteți verifica oricând ce date sunt active pe cipul vostru sau să aveți la îndemână o copie legală a actului de identitate direct în telefon.