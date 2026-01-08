Tot ce trebuie să știți despre: aplicația RO CEI Reader și cum vă ajută să obțineți un certificat de atestare a domiciliului, pe loc

V-am povestit recent despre peripețiile mele cu noua Carte Electronică de Identitate (CEI) și cum am reușit să obțin dovada domiciliului stând comod în fața laptopului.
Ei bine, dacă sunteți genul care preferă să rezolve totul direct de pe telefon, fără să mai deschidă PC-ul, statul român – surprinzător, știu – a lansat o aplicație dedicată exact pentru asta: RO CEI Reader. O puteți găsi în magazinele de aplicații ale Apple și Android, dar nu am reușit să o descoper în cel al Huawei, deocamdată.
Pentru cei care au intrat mai târziu în hora digitalizării sau care încă se tem că cipul din buletin o să le controleze lista de cumpărături, le va dezvălui locația colaboatorilor lui Soroș sau le va genera diverse boli, trebuie să știți că noul format de buletin (cel mic, cât un card bancar) nu are adresa de domiciliu tipărită pe el. Da, ați citit bine! Adresa e stocată în cip, la loc sigur, ca să nu mai fim nevoiți să schimbăm plasticul de fiecare dată când ne mutăm, ci doar să actualizăm datele digitale. Dar cum facem dovada adresei când mergem la bancă sau la un angajator care vrea neapărat o hârtie? Sau, dacă pățești ca mine și mergi la spital, pentru o pprocedură simplă, dar care necesită internarea de o zi, deci acte, adeverințe și tot meniul birocratic? Aici intră în scenă aplicația despre care vorbim azi.
Practic, RO CEI Reader este cititorul tău personal de cipuri, direct pe telefon. Nu mai ai nevoie de cititoare speciale pe USB sau de vizite la ghișeu pentru a vedea ce date sunt scrise pe cardul tău. Aplicația folosește tehnologia NFC a telefonului (aceeași cu care plătiți la magazin și care sperie anumiți cetățeni) pentru a comunica cu buletinul.
Procesul este mai simplu decât pare, chiar și pentru cei care nu sunt prieteni buni cu tehnologia:
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Descărcați aplicația gratuit din Google Play sau App Store.
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Activați funcția NFC a telefonului.
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Deschideți aplicația și introduceți codul CAN (cele șase cifre de pe fața buletinului, sub data expirării) și codul PIN (cel de patru cifre pe care l-ați setat la ridicarea actului. Vedeți că ar trebui să mai aveți un PIN, pe care nu îl folosiți aici, dar care vă va fi necesar în alte situații, de șase cifre).
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Lipiți buletinul de spatele telefonului și așteptați câteva secunde. Aici e mai tricky, că e posibil să dea rateuri și să refaceți procedura.
Și gata! Pe ecran o să vă apară toate datele voastre: nume, prenume, CNP și, cel mai important, adresa completă de domiciliu. Partea cu adevărat utilă este că puteți genera un PDF semnat electronic cu aceste date. Documentul respectiv poate fi trimis direct pe email sau WhatsApp către instituția care vă cere dovada adresei, cum am făcut eu la spital. Nu mai trebuie să umblați după certificate constatatoare sau să stați la cozi la evidența populației doar ca să demonstrați unde locuiți! Cool, nu?
Unii vor spune că e complicat să tot scanezi buletinul, dar eu zic că e un pas imens spre normalitate. Gândiți-vă cât timp pierdeați înainte. Plus că aplicația e sigură: datele nu pleacă de pe telefonul vostru nicăieri, nu sunt stocate în cloud-ul ministerului și nici nu ajung la „oculta mondială”. Se afișează doar local, pe ecranul vostru.
Dacă aveți deja noul CEI, vă recomand să o instalați și să o testați, măcar de curiozitate. E singura metodă prin care puteți verifica oricând ce date sunt active pe cipul vostru sau să aveți la îndemână o copie legală a actului de identitate direct în telefon.
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Radu a zis
Cred ca nu inteleg bine! Noul buletin, este de fapt un plastic ce nu poate fi citit de institutiile statului? Asa ca tot eu trebuie sa instalez programele pe telefon, sa sper ca imi citeste buletinul si sa trimit mai departe?
Deci cumva e mai mic si incape in portofel, dar cand il scoti iti mai da niste batai de cap?
Au de gand sa rezolve treaba asta, nu? Adica oriunde mi se cere buletinul, vor avea si cu ce sa citeasca informatiile de pe el, nu?
Cristian Răducă a zis
In teorie, toate institutiile, nu doar ale statului, ar trebui dotate cu cititoare. De exemplu, daca imi fac clinica stomatologica si am nevoie de adresa celor care sunt pacienti, logica ar spune sa iau asa ceva. Problema e ca nici statul nu si-a dotat institutiile cu asa ceva. Si costa 100 lei unul.
Adrian a zis
Nu e neapărat necesar să ai tu aplicația pe telefon. O poate avea persoana care ți-o solicită. Pentru ca dacă ai un bătrân fără smartphone, nu are ce să facă. Eu, pe de altă parte, o singură dată m-am lovit de adresa de domiciliu, când mi-am schimbat talonul la mașină și fiind la ghișeu, dau actele, mă întreabă domnul polițist:”Adeverința de domiciliu?” I-am spus ca nu o am (nici nu ma gândisem ca îmi trebuie, la o adica erau de la MAI) și ca o am pe telefon daca vreau. Si zice:” Unde stai?” Spun adresa și zice: “bine”( mă gândesc ca a comparat cu ce avea el în sistem. Morală e ca mai sunt și oameni de treabă (nu m-a respins de la ghișeu, nu aveau nici cititor, deci nota 10)
sciuro a zis
Alte două PIN-uri? Nu, mulțumesc. O să amân cât pot. Vă las pe voi în față 🙂
Razvann a zis
Un PIN . al doilea este un numar scris pe buletin . Este normal pt securitate .
Cristian Răducă a zis
Si un pin de 4 cifre pentru operatiuni simple, cum e cea descrisa de mine, si unul de 6, pentru chestii mai complicate gen logare pe ghiseul.ro sau alte site similare. NICIUNUL NU E SCRIS PE CARD!
ovi a zis
Ai uitat sa mntionezi ca adeverinta de atestare domiciliu este valabila 6 luni…..? Cred ca nu vrei sa stii raspunsul celor de la institutiile de credit unde am o rata la un credit ipotecar.
Darius a zis
Raspunsul la ce intrebare?
Razvann a zis
Multumesc ! O informatie utila . Instalat , probat si functionat perfect din prima . Adeverinta o puteai scoate oricum online si era valabila 6 luni , dar asa e mai simplu . Se poate exporta in format PDF .
Cristian Răducă a zis
Asa e, am scris in primul articol cum faci pt generare de pe site. Doar ca asa e mai simplu, Plus ca, pentru toti patru din familie, am instalat doar eu, deci nu e nevoie sa faca fiecare asta.
Razvann a zis
Nu PIN-ul este scris pe buletin ci primul numar format din 6 cifre care pe care ti-l cere aplicatia . M-am exprimat eu gresit .
vali a zis
am testat aplicatia pe 3 telefoane diferite Tank3 de la 8849, un Huawei si un Samsung mai vechi A70, doar pe samsung merge desi tank este mai sensibil, mai performant, probabil rezonatoare ieftine in card in plus semnatura este doar „avansata” nu calificata ca sa-ti permita autentificarea pe spv de exemplu…tipicul neaos romanesc…merge si asa