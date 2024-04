Motorola Moto Buds – casti din ecosistemul Motorola cu Hi-Res si Dynamic Active Noise Cancellation

Pe langa telefoane, Motorola a lansat si prima pereche de casti true wireless. Moto Buds+ Sound by Bose si Moto Buds sunt noile casti cu Hi-Res si Dynamic Active Noise Cancellation si cu protectia la apa.

Motorola a facut echipa cu Bose si asa au lansat noile casti true wireless. Ele sunt compatibile cu Dolby Head Tracking cand sunt asociate cu noile telefoane Motorola din seria Edge, precum Edge 50 Pro si Edge 50 Ultra.

Sunt oferite in patru culori, dar nu avem inca pret sau prea multe detalii tehnice. O sa le primim la test si va spun atunci care-i treaba cu el. Eu am incredere mare in Motorola si sigur a iesit ceva bun.