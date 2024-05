Motorola Moto Buds+ sunt niste casti excelente la un pret mic

Motorola a lansat luna trecuta primele casti din portofoliul lor. Nu a fost usor, iar pentru asta a apelat la Bose, un mare jucator din piata. Astfel, Moto Buds+ sunt realizate in colaborare cu Bose si exceleaza la capitolul sunet, dar nu-ti face buzunarul sa planga.

Atunci cand vine vorba de casti true wireless, din punctul meu de vedere sunt doar trei criterii importante dupa care sa te ghidezi: calitatea sunetului (atat in apeluri cat si in muzica), autonomie si conectarea.

Motorola a studiat bine piata si asocierea cu Bose nu este doar marketing. Nu trebuie sa fi mare expert sa te prinzi ca Bose le-a oferit tehnologia lor celor de la Motorola pentru a putea realiza aceste casti. Nu este usor sa pornesti de la zero, iar Bose are deja experienta de atatia ani si este un brand respectat.

Motorola Moto Buds+ este o pereche de casti studiata astfel incat sa ofere utilizatorilor fix ce au nevoie. Nu exceleaza la design (desi uneori ma intreb de ce ar conta asta) si sunt contruite in jurul sunetului. Cine cauta casti fancy sau carcase colorate trebuie sa caute in alta parte pentru ca aici este vorba strict despre sunet si autonomie.

Castile au un design normal si vin intr-o cutie gri. Nu stiu ce poti sa-ti doresti mai mult si nici nu-mi pot imagina ceva spectaculos la niste casti in-ear. Poate sunt eu mai conservator. Plasticul din care este facut cutia pare sa fie reciclat sau este reciclabil. Nu este fin la atingere si pare subtirel.

Un alt aspect interesant este protectia la apa si praf. Ca un produs sa primeasca certificare IP, compania trebuie sa plateasca. Motorola nu a facut asta, dar spune ca design-ul castilor este rezistent la apa, dar nu mentioneaza nici o protectie IP. Probabil ca ele sunt rezistente la apa (transpiratie, ploaie) dar nu intr-o forma oficiala.

Castile vin cu un sunet excelent, bogat si cu un volum ridicat asa cum imi place mie. Stau si bine in urechi cu silioanele M deja aplicate, cele S si L fiind disponibile in pachet.

Sunt confortabile si conteaza enorm sa poti sta cu ele cateva ore fara sa te deranjeze. Eu nu le-am purtat mai mult de o ora pentru ca nu am avut unde, insa in general castile proaste nu le pot tine mai mult de 5 minute in ureche. Aici nu a fost cazul.

Autonomia este buna si conteaza mult si la ce volum asculti muzica si daca folosesti ANC. Eu dupa o ora de utilizare inca aveam 91% autonomie, fara sa le pun in cutie. Cutia in sine iti ofera si ea 30 de ore de autonomie declarata, iar castile in sine promit 8 ore de autonomie. Eu zic ca nu aveti de ce sa va faceti griji pentru ca se incarca oricum rapid prin USB C sau wireless. Le poti incarca si de la un telefon care suporta reverse wireless charging.

Ce mi se pare mie interesant, dar cred ca este strict o decizie de a economisi cativa bani, este aplicatia disponibila doar pentru Android. Pentru iOS nu exista si nu cred ca este ceva rau intentionat. Pur si simplu costa prea mult, cred eu, iar utilizatorii de iPhone oricum folosesc AirPods. Astfel, o aplicatie pentru iOS ar fi fost inutila.

Aplicatia arata cum vedeti mai jos. Vine cu un egalizator pe care recomand sa-l folositi, moduri presetate cum ar fi cele de amplificare bas, voce sau sunete inalte intense, dar si posibilitatea de a face update la casti in cazul in care apare un soft nou care sa rezolve din buguri.

Aplicatia este simpla si nu-ti prinzi urechile in ea, ceea ce este important pentru ca multi utilizatori vor doar strictul necesar. Totusi, recomand maxim sa va jucati cu egalizatorul ca sa obtineti un sunet bun deoarece acele moduri nu sunt wow, iar daca ai ascultat si alte casti o sa intelegi la ce ma refer.

Sunetul este bogat, puternic si mult bass, foarte mult. Pentru mine chiar prea mult bass. Desi am incercat sa le reglez cat de bine am putut din egalizator, nu am reusit sa scap de efectul de surround si de vocile care intra peste bass. Desi Motorola spune ca aceste casti au cate doua drivere in fiecare casca, pentru bass si inalte, cumva mi se pare ca intra vocea pe canalul de bass si nu am reusit sa ii dau de cap.

La pretul de 580 lei consider ca sunt excelente daca ai 5 min la dispozitie sa le reglezi corect. Au un sunet puternic si bogat, dar trebuie cosmetizat. Autonomia este excelenta, ANC functioneaza bine si ai mod transparent daca iti doresti asta.