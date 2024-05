Am filmat un vlog intreg cu un telefon de buget

Cand scriam despre Nothing Phone 2A va spuneam ca am filmat si un intreg vlog cu acest telefon, ca sa vad care e rezultatul final. Vlogul e in articolul asta.

Si nu dovedeste altceva decat ca cea mai buna camera de fotografiat sau de filmat e cea din buzunarul tau, adica cea a smartphone-ului pe care-l ai deja. Sau pe care-l poti avea.

Nothing Phone 2A costa 1600 si filmeaza foarte bine: stabilizare buna, culori bune, sunet bun. Nu am facut nicio modificare la niciuna din ele.

Review-ul il gasiti aici.