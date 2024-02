Motorola și Xiaomi – câștigătorii ultimului trimestru pe piața de smartphone locală

Ultimul trimestru al anului trecut a (re)adus în prim planul pieței autohtone de smartphone două branduri pe care le-am crezut trecute de apogeu: Xiaomi și, mai ales, Motorola.

În plus, a confirmat încă o dată, că și local, nu doar global, Samsung este pe o pantă descendentă în ceea ce privește vânzările de terminale mobile. Cu un minus de 29% la capitolul creștere anuală, semnalele de alarmă ar trebui să se aprindă prin birourile Samsung România!

Cu toate acestea, parțial datorită vechimii pe piață, parțial datorită prezenței constante în ofertele magazinelor de profil și a operatorilor de telecom, grupul coreean își păstrează poziția de lider pe piața românească.

Chiar dacă are o scădere de doar un procent, Apple rămâne la jumătate din cota de piață a Samsung, pe locul trei.

Cel mai impresionant aspect al acestui top o reprezintă creșterea Xiaomi și Motorola (în poză apare numele companiei-mamă – Lenovo), cu 30% și 38%. Dacă la Xiaomi avem în spate o istorie mai recentă care să justifice acest fapt, la Moto e surprinzător. Deși este firma care a lansat primul terminal mobil, în ultimii ani a a stagnat într-un dolce far niente comod.

Bine, pentru mine, care am testat în ultimul an câteva modele de la ei, nu este chiar așa de surprinzător. Am specificat și atunci că Motorola pare a-și fi găsit, în sfârșit, calea spre succes: modele mid-range cu specificații bune și extrem de bune, fără a se mai avânta prea mult pe terenul flagship-urilor.