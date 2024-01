Mousepad-uri AQIRYS extra largi pentru birouri moderne

AQIRYS ma surprinde de fiecare data. De 2 ani de cand am aflat de acest brand si am inceput sa testez produsele lor, AQIRYS continua sa se dezvolte si surprind placut prin toate produsele lor. Incepand de la experienta de unboxing si pana la produs in sine, calitatea este prezenta peste tot.

Chiar in decembrie mi-am facut un nou setup pe alb si am ales o carcasa AQIRYS. Fix asta. Eram curios ce stie si vine si review-ul ei curand. Credeti-ma, e ce trebuie. Carcasa e una premium din toate punctele de vedere.

Lucrez la acel review si pana atunci vreau sa va arat un accesoriu care face diferenta atunci cand te joci si care iti poate imbunatati major experienta la birou. Discutam despre mousepad. AQIRYS mi-a trimis trei modele, toate XXL, ideale pentru cei care vor sa imbrace biroul.

Aceste mousepad-uri mari sunt ideale pentru gameri sau pentru cei care petrec multe ore la birou. Sunt misto pentru ca iti protejeaza inclusiv biroul de zgarieturi, iar tastatura are si ea o aderenta mai buna in ciuda picioruselor ei solide.

Gruis si Kraken sunt doua modele noi lansate de AQIRYS. Au 900 x 400 x 3mm, vin cu un design modern si sunt de calitate. Ele vin rulate in acele cutii, insa fata de alte modele ele nu trebuie lasate sa se indrepte doarece sunt flexibile si imediat ce le-ai intins pe birou nu au nici o cuta. Sunt drepte si pot fi folosite imediat.

Ce nu am inteles este de ce doar cel alb are marginile cusute, iar cel negru nu, desi sunt acelasi model (Gruis). Cusatura este utila pentru ca ii ofera o extra protectie si ar rezista mai bine in timp, insa chiar si fara cusatura pare ca este bine facut si nu ar da semne ca in timp s-ar putea uza prematur.

Materialele sunt premium. Grosimea este de 3mm si orice mouse alegi o sa observi ca aluneca foarte bine pe ele. Ele sunt bune si pentru utilizatorii care prefera o densitate scazuta. Au ma joc cu 1600DPI si pot confirma ca ofera o alunecare fina. Cunosc gameri care se joaca cu DPI de peste 3000, iar acolo este alta poveste.

Design-ul lor este realizat in Romania, scrie mare si pe cutie. Ma bucura asta. Chiar daca tot Made in China este, faptul ca putin a fost realizat si la noi ma bucura.

Preferatul meu este cel alb. Mereu mi-au placut modelele albe si mi se pare ca arata cel mai bine la mine pe birou. Tine doar de preferinte. Este moale, e placut si la incheietura. Tastatura este acum mai fixa ca niciodata iar mouseul alearga fara ezitare.

Preturile sunt excelente. Gruis White costa 72 lei la evoMag, iar cel negru este 59 lei la Altex. Tot la Altex este la 61 lei Kraken albastru. Sunt bune, le recomand.