Opinie nepopulară – viitorul smartphone-urilor este gama medie, nu cea de vârf

Deși a trecut deja o jumătate de lună din noul an calendaristic și publicistic, acesta este primul meu articol scris în 2024, din motive de concediu și program încărcat. 🙂

Ca de obicei, încep prin a preciza că aceasta este exclusiv opinia mea și nu reprezintă neapărat linia publicistică a blogului. Acestea fiind spuse, să purcedem la subiect.

V-am spus că am avut o perioadă mai lungă de inactivitate, dat fiind perioada de vacanță de iarnă și sărbătorile aferente. Motiv pentru care am mai apucat să și umblu de ici pe colo, să discut mai pe îndelete cu oamenii și să mai văd ce telefoane folosesc. De aici și inspirația pentru articolul de față.

Ei bine, poate surprinzător pentru unii, poate nu pentru alții, dar am obsercat că majoritatea celor cu care am interacționat folosesc sau cer sfaturi pentru achiziția unui model mid-range și nu low-end sau flagship! În mod normal nu ar trebui să ne mire, pentru că marea masă a utilizatorilor nu au venituri peste medie și nici nevoi speciale cu privire la RAM-ii, megapixelii sau tipul procesorului din telefon. Pentru un end-user mediu este îndeajuns ca pozele să iasă clar si filmările să nu iasă sacadate, ecranul să fie destul de mare, dar nu imens, telefonul să nu aibă lag și bateria să țină destul. A! Să nu uit – trebuie ca și prețul să fie unul decent, nu de nivelul unei jumătăți de prime de casare pentru RABLA Plus! 😛

Cum activez în domeniu, primesc tot felul de întrebări cu privire la telefoanele pe care unii vor să le cumpere – fie că acestea vin de la cititori sau de la familie și cunoscuți – iar cea mai mare parte dintre ele se referă la gama medie, nu la flagshipuri. Și, ca să fie clar, nu toți sunt cu venituri mici sau caută telefoane pentru copii sau părinți. De exemplu, am pe cineva care schimbă la fiecare doi ani smartphone-ul curent cu unul nou, dar tot timpul caută modele noi, în gama 2-3.000 lei, deci midrange-uri. Ba mai mult, ăsta vine cu temele făcute și mă întreabă de fiecare dată de trei modele, pe care i-l recomand.

Din păcate, nu mai funcționează partea de statistică din plug-in-ul folosit anul trecut de noi, dar țin minte bine că unul dintre cel mai bine citit articol de aici, posibil chiar cel mai citit review, a fost cel al lui Alex, la Samsung A54!

Pentru cei care au dubii cu privire la ce scriu aici, le recomand două chestii – articolul acesta și o privire în jurul lor, când ies în oraș. Majoritsatea vor fi Samsung din gama A!

PS: Am scris și la vremea respectivă și încă sunt de părerea acesta – OnePlus ar trebui să mizeze pe gama Nord tocmai din acest motiv. Singura lor șansă să revină în top cu flsgship-uri o reprezintă popularizarea (și ieftinirea!) modelelor pliabile, pentru că Open este o bijuterie scumpă momentan (review aici). La fel, revirimentul Nokia și Motorola se datorează taman pariului câștigător pe midrange…