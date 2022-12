Mai mult de jumătate (57,5%) dintre cei care au participat la sondajul lui Elon Musk au votat ca acesta să-și dea demisia din funcția de director executiv al Twitter

Știți vorba aceea veche, românească: Nu te juca cu focul, că riști să te arzi? Ei bine, Elon Musk pare că s-a cam fript cu propria lui jucărie.

Ieri, proaspătul proprietar al platformei de socializare a postat pe pagina lui un sondaj cu privire la oportunitatea demisiei lui din funcția de director executiv. Ei bine, mai mult de jumătate din respondenții de până acum au bifat DA ca opțiune, iar ancheta este deja încheiată…

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022