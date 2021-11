NASA confirmă o puternică explozie solară

Dacă sunteți cât de cât la zi cu ce se discută prin bula voastră socială, este impozibil să vă fi scăpat știrea cu viitoarea pană de curent globală, anunțată de autoritățile austriece.

Dacă totuși nu știți nimic, fiți pe pace, pentru că totul este o strategie de comunicare a armatei de acolo, care se pregătește și pregătește populația pentru orice tip de catastrofă, naturală sau creată de om. Iar penele de curent nu par a fi ceva imposibil de întâmplat, pentru că sistemele energetice ale Europei sunt interconectate, deci o întrerupere în Serbia, să zicem, ar afecta și Marea Britanie. În plus, consumul energetic a crescut enorm, nu la fel de mult ca și producția.

Ei bine, mai degrabă ne-am feri de problemele legate de o posibilă interferență a furtunii solare descoperite de NASA pe 28 octombrie, care este una de proporții, spun specialiștii de acolo, nu aceia de pe Facebook, de la noi. 😉

Brighter than a shimmering ghost, faster than the flick of a black cat’s tail, the Sun cast a spell in our direction just in time for Halloween!☀️💥 🎃

This week, the Sun produced a flurry of explosions, ending with an X1-class flare.

Highlights here: https://t.co/0dHtU1gOEP pic.twitter.com/dmh6y71cRA

— NASA Sun & Space (@NASASun) October 29, 2021