UE cere Netflix limitarea calității video pentru „salvarea” internetului

Iar cererea nu este adresată doar celor de la Netflix, ci și altor furnizori de servicii de streaming.

Nu s-a mai vorbit de multă vreme despre termenul de „overselling”, însă în anii trecuți era foarte întâlnit mai ales în industria de servicii de hosting. Overselling (adică vânzarea de servicii peste capacitatea totală disponibilă) se face peste tot, în orice domeniu.

Și ce să vezi, la fel se întâmplă și pe internet. Iar în ultima vreme, având în vedere numărul mare de persoane care lucrează de acasă, internetul începe să gâfâie pe alocuri.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix

To beat #COVID19, we #StayAtHome

Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.

To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 18, 2020