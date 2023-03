Newegg a integrat ChatGPT in functia PC Builder

ChatGPT continua sa creasca in popularitate. Pe site-ul Newegg va oferi sfaturi legate de constructia unui PC in functie de cateva preferinte ale clientului.

Momentan se afla in stadiul Beta si este destul de limitat. Clientul poate alege daca doreste un PC de gaming sau pentru design grafic, poate alege o componenta pe care o doreste in sistem sau bugetul alocat. Este insa foarte usor de dat peste cap. Eu am ales spre exemplu buget pana in 1000$ si un sistem cu Ryzen 7 si RTX 3070 stiind ca e imposibil sa il construiasca la banii respectivi. In loc de avertisment ca nu ma incadrez in buget, mi-a oferit sisteme peste bugetul alocat.