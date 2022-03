HBO MAX este de azi disponibil în România

HBO Max, platforma de streaming care aduce laolaltă titluri HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Max Originals și altele, este acum live în România. HBO Max înlocuiește HBO GO.

Dacă sunteți client deja, puteți să vă logați cu credențialele de la aplicația veche, HBO GO, nu e nevoie să urmați pași menționați acolo, cu număr de factură și PIN. Ulterior, veți primi pe e-mail confirmarea:

Mi se pare o interfață similară cu cea Netflix, lucru bun, pentru că vechea aplicație arăta ca la început de 2010. Plus că, acum suportă streaming 4K!

Abonații direcți vor beneficia de prețul de 3,30 euro/lună, redus cu peste 30% din prețul lunar de 4,99 euro/lună, pe toată durata abonamentului lor. De asemenea, și clienții noi care se vor abona direct la HBO Max înainte de 31 martie vor beneficia de același preț lunar redus, de 3,30 euro/lună, pe toată durata abonamentului lor. După 31 martie, pe lângă abonamentul lunar la prețul standard de 4,99 euro/lună, va fi introdus și un abonament anual, disponibil clienților direcți, la prețul de 39,90 euro/an, care va oferi acces pe o perioadă de 12 luni, la prețul de 8 luni. Abonamentele pot fi activate direct pe http://www.hbomax.com.

Christina Sulebakk, director general, HBO Max EMEA: HBO Max este disponibil în România, cu o ofertă unică de conținut ce include titluri populare, producții originale europene și conținut pentru copii, toate într-un singur loc. În plus, oferim fanilor un preț promoțional, redus cu peste 30%. În Europa Centrală și de Est am început în 1991 cu primele canale liniare și, iată că, după mai bine de 30 ani de prezență în aceste țări, le propunem fanilor încă o cale prin care își pot accesa conținutul preferat.

Conținutul HBO Max se adresează tuturor categoriilor de public cu titluri precum Succession, Game of Thrones, Euphoria, Last Week Tonight with John Oliver, Veep, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Titlurile Max Originals care vor fi disponibile pe platformă sunt: Station Eleven, The Sex Lives of College Girls, Hacks, The Girl Before, Made for Love, And Just Like That… și Raised by Wolves. Există, de asemenea, titluri DC din universul supereroilor, precum Zack Snyder’s Justice League, seriale CW, precum Naomi sau animații Cartoon Network ca The Amazing World of Gumball sau Teen Titan’s Go! O selecție impresionantă de titluri Warner Bros. vor fi de asemenea disponibile: Dune, Cry Macho, The Matrix Resurrections, King Richard sau filmele Harry Potter.

Noua platformă HBO Max va oferi abonaților titluri apreciate precum Kimi, The Fallout, No Sudden Move și The Many Saints of Newark, dar și producții locale Max Originals, ca Ruxx, On My Way with Irina Rimes, Kamikaze.

De asemenea, pe platformă vor fi disponibile și show-uri de tip reality precum Expecting Amy, Ellen’s Next Great Designer, FBoy Island, Selena + Chef, Zero Waste Chef și, în curând, și primul reality show original românesc produs de Max Originals în Europa, One True Singer.

Cele 15 țări în care HBO Max s-a lansat astăzi sunt:​​ Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Olanda, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

Ați activat serivciul și voi? Cum vi se pare?