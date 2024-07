Nothing a lansat CMF Phone 1

Deși Phone 2a a fost lansat cu câteva luni în urmă drept un telefon de buget, CMF Phone 1 adaugă încă un strat de accesibilitate.

Precomenzile pentru CMF Phone 1 sunt deja deschise pe site-ul oficial și prețul pornește de la 919Ron.

Varianta de bază vine cu un procesor Mediatek Dimensity 7300, 8GB Ram și 128GB memorie internă, iar la 1300 Ron se vinde varianta cu 256GB memorie internă.

Ecranul are o diagonală de 6.67 inch și funcționează la rezoluția FullHD+, este de tip AMOLED și are o rată de reîmprospătare de 120Hz. Camera foto principală este de 50MP, un senzor Sony, iar cea de selfie de 16MP. Nu are cameră ultrawide și nici telefoto.

Bateria are o capaciate de 5000mAh și vine cu interfață NothingOS 2.6 și Android 14.

Ce îl face diferit față de alte telefoane de buget este bineînțeles designul, unde Nothing a încercat din nou ceva deosebit. Spatele telefonului poate fi înlocuit și tot de pe site-ul acestora puteți consulta accesoriile disponibile.

