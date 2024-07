Sondajul de marți: Ce furnizor de e-mail folosiți?

Am pornit de la articolul acesta, care mi-a fost ”servit” de Google, într-o dimineață.

Mi-am adus aminte că am avut tot felul de conturi de e-mail, unele pe la furnizori care nu mai există azi (apropo.ro e unul), pentru diverse scopuri: unul principal, altul pentru școală, apoi pentru reclame (adresa de mail pe car eo dai celor care vor să îți trimită tot felul de oferte), dar niciodată nu am renunțat la GMail (care este contul meu principal) și nu am folosit (ba, chiar, am refuzat în mod constant) să am cont pe Yahoo!, chiar și când era în vogă messenger de la ei. 🙂

Momentan am rămas cu următorii furnizori: GMail, Hotmail și un cont prea puțin folosit, pe mail.ru, făcut pe vremea când ei ofereau un serviciu gratuit de cloud de 1TB! Voi cum stați aici?