Noul Need For Speed se numeste Unbound

Un nou NFS este pe drum. Si desi de la Carbon toate au fost fail-uri, oamenii continua sa le joace, dar succesul nu mai este acelasi. Dar EA continua si pe 6 octombrie iese si trailer-ul pentru Unbound.

Desi maine este lansarea oficiala, cativa oameni n-au avut rabdare si au postat mai devreme afisul. Informatii nu sunt, insa stiu si eu din surse sigure ca jocul o sa fie misto, cu masini vechi si noi, inclusiv modele de prin Most Wanted sau Underground.

Jocul va fi lansat in martie 2023, atunci o sa poata fi cumparat. Pana atunci ne multumim cu informatii.

Need for Speed reveal trailer on Oct 6th at 8 AM PT https://t.co/VFf80vsL3y pic.twitter.com/6XUl4kT4HU

— Wario64 (@Wario64) October 4, 2022