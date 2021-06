Noutăți din lumea gamingului iunie 2021

Far Cry 6, S.T.A.L.K.E.R. 2, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Battlefield 2042, Starfield, Age of Empires IV sau Elden Ring….weekend-ul care tocmai s-a terminat a fost unul plin pentru lumea gaming-ului.

Am avut parte de Summer of Gaming 2021 ținut de IGN, Ubisoft Forward și E3 2021. Surprize plăcute, dar și dezamăgiri. Fără a comenta trailere, mai jos va las colecția cu (sper eu) mai toate trailerele ale jocurilor prezentate în ultimele 3 zile. Dacă am ratat ceva, puteți specifica titlul și un link către trailer în secțiunea de comentarii.

Vizionare plăcută!