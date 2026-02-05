Avem cifrele oficiale: 1,5 milioane de numere portate în 2025

În 2025, serviciul de portabilitate a numărului de telefon a continuat să fie utilizat pe scară largă în România, cu aproximativ 1,5 milioane de numere transferate între furnizorii de comunicații electronice.

Mecanismul, disponibil din 2008, permite utilizatorilor să își păstreze numărul atunci când schimbă operatorul, iar până în prezent peste 14,1 milioane de numere au fost portate la nivel național.

Anul trecut, au fost înregistrate 1.497.999 de portări, dintre care 97% au fost numere mobile, restul fiind numere fixe. Media lunară a depășit 124.000 de portări, iar luna decembrie a înregistrat cel mai ridicat nivel, cu peste 170.000 de transferuri.

Datele ANCOM arată că portabilitatea este folosită preponderent de persoane fizice în cazul telefoniei mobile (86% dintre portări), în timp ce în telefonia fixă majoritatea cererilor provin de la persoane juridice (75%).

La nivelul telefoniei mobile, în 2025 au fost portate 1.453.878 de numere. Dintre acestea, cele mai multe au migrat către DIGI Romania (782.975), urmat de Vodafone (379.453), Orange (247.364) și defunctul Telekom Romania Mobile (44.078). Aproximativ 64% din numerele portate mobil au fost pe bază de abonament.

În zona telefoniei fixe au fost portate 44.121 de numere, direcțiile principale fiind către Orange (17.568), Digi (11.379) și Vodafone (5.661).

ANCOM a primit în 2025 aproximativ 1.560 de petiții privind portarea numerelor, cele mai frecvente plângeri fiind legate de anularea procesului de portare în contextul ofertelor de retenție ale operatorilor de origine. Autoritatea subliniază că orice practici care împiedică sau întârzie nejustificat portarea sunt contrare principiilor concurențiale ale pieței.

Datele din 2025 confirmă că portabilitatea a devenit un instrument esențial pentru consumatori, în special într-o piață în care diferențierea între ofertele operatorilor este din ce în ce mai strânsă. Faptul că volumul portărilor rămâne ridicat arată că utilizatorii apreciază libertatea de a schimba furnizorul fără a pierde identitatea numerică, iar acest lucru contribuie la concurență reală în piață. Totodată, numărul relativ mic de reclamații, raportat la cele aproape 1,5 milioane de portări, indică faptul că procesul funcționează în general eficient, chiar dacă mai există situații problematice, în special în zona de retenție.