NVIDIA GeForce GT 1010 – placă video cu performanțe de integrată

NVIDIA GeForce GT 1010 este o placă video aproape inutilă, cu performanțe mai slabe chiar și decât o integrată Iris Xe de la Intel. Nu a fost încă dezvăluită oficial, însă a apărut în baza de date Geekbench.

Este bazată pe arhitectura NVIDIA Pascal de acum 5 ani și este cu 30% mai slabă decât GT 1030. Are un GPU GP108 cu doar 256 nuclee CUDA, frecvență de 1228 Mhz și boost de până la 1468 Mhz. Memoria RAM GDDR5 are un bus de doar 64 biți și este de 2 GB. Operează fără alimentare externă, având un TDP de doar 30 W, iar ca output-uri are doar un port HDMI și unul DVI-A.

În mod cert nu e o placă de gaming, fiind utilă doar pentru output video pe configurațiile fără GPU integrat. Nu poate rula jocuri moderne și nici nu ajută la encodare video, însă are un preț foarte mic. Va costa 40 dolari și va fi disponibilă atât retail, cât și preinstalată pe sisteme de calcul entry-level. Anunțul oficial ar trebui să vină cât de curând.

