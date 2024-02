NVIDIA App va inlocui NVIDIA Control Panel si GeForce Experience

Aceasta este disponibila momentan in varianta Beta, aduce o interfata moderna si multe schimbari care vor fi apreciate de gameri.

NVIDIA Control Panel e o aplicatie pe care veteranii si-o aduc aminte inca de pe vremea lui Windows XP. Prima versiune a acesteia a fost lansata in 2006 si deci a suferit mici imbunatatiri, aplicatia este destul de greoaie in interfata si neoptimizata pentru sistemele moderne. Aceasta permite o multime de setari pe parte de fidelitate grafica, incepand de la standardele rezolutii si rata de reimprospatare a ecranului pana la setari personalizate per aplicatie si chiar fortarea anumitor setari.

GeForce Experience a primit prima versiune Beta in 2013, iar aceasta servea ca un hub pentru actualizarea driverelor, setari recomandate pentru jocurile instalate pe PC si inregistrarea ecranului. Multi dintre noi (printre care si eu) am urat aceasta aplicatie datorita faptului ca aveai nevoie neaparata de un cont pentru a-ti actualiza driverul. Nu o poti face fara.

Insa dupa un Q4 2024 cu venituri explozive, NVIDIA a lansat App, un mic cadou neasteptat. Aceasta va inlocui in timp cele doua aplicatii mai vechi si pare ca a ciulit urechile si a ascultat criticile. Momentan aceasta a preluat o mare parte din functionalitatile lui GeForce Experience, fara a mai fi nevoie de login, si va urma incet incet sa preia si sarcinile lui NVIDIA Control Panel. De asemenea, functionalitati devenite intre timp inutile vor fi eliminate si altele utile le vor lua locul. O puteti descarca de aici, iar video-ul de mai jos ofera informatii foarte detaliate despre varianta Beta.