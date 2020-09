nVidia va prezenta astazi seria RTX 30 Ampere

Numaratoarea inversa a inceput.

Noua serie de placi video va fi prezentata intr-un eveniment live pe Twitch astazi, peste aproximativ 9 ore de la postarea acestui articol (ora 19:00 in Romania). CEO-ul nVidia, Jensen Huang va fi cel care ne va face cunostinta cu noua generatie de placi video. In acest eveniment ar trebui sa fie prezentate 3 placi video: RTX 3070, RTX 3080 si RTX 3090.

Evenimentul poate fi urmarit aici: https://www.twitch.tv/nvidia.

The future is approaching so quickly.

24 Hours Remain. #UltimateCountdownhttps://t.co/dk0Y2kL3wr pic.twitter.com/ds1JCwHvYh

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) August 31, 2020