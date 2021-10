Nvidia prezinta noua generatie de Cloud Gaming

Nvidia a anuntat astazi platforma de cloud gaming de ultima generatie care livreaza gaming la calitate RTX 3080 pe GeForce NOW.

Este vorba despre un nou tip de abonament care ofera un salt mare de performanta. Practic cei care aleg noul abonament vor avea parte de o calitate si mai buna a imaginii.

Abonamentul GeForce NOW RTX 3080 – Membrii GeForce NOW RTX 3080 vor avea access exclusiv la noile servere, prin intermediul cărora vor putea juca pe GeForce NOW peste 1,100 de jocuri până la 1440p pe PC sau Mac, 4K HDR pe NVIDIA SHIELD și până la 120 FPS cu ajutorul aplicației de PC, Mac sau Android. Cu această nouă grafică și noua tehnologie Adaptive Sync, membrii GeForce NOW RTX 3080 se bucură de gaming la o latență foarte scăzută. Utilizatorii de GeForce NOW RTX 3080 vor beneficia și de cele mai lungi sesiuni de gaming și mai mult control asupra setărilor din jocuri cu RTX ON și DLSS.

Utilizatorii care dețin deja abonamente Founders sau Priority din America de Nord și Europa de Vest vor beneficia de early access la precomandă pentru abonamentul GeForce NOW RTX 3080 începând de astăzi, 21 octombrie – cu abonamentul de 6 luni disponibil la prețul de 99.99€.

Utilizatorii care dețin un abonament de tip Founders pot face upgrade la GeFOrce NOW RTX 3080 și vor menține beneficiile „Founders for Life”. De asemenea, vor beneficia de un discount de 10% la abonamentul GeForce NOW RTX 3080.