Nvidia valoreaza peste 3 triliarde de dolari

Daca in urma cu 10-15 ani cand spuneam Nvidia discutam in mare parte de placi video dedicate gamerilor si solutii pentru servere pentru randare CAD, astazi Nvidia arata total diferit. Cuvantul cheie este bineinteles AI sau inteligenta artificiala.

Pe langa placi video dedicate gamerilor, care au ajuns sa fie reprezentate infim printr-o singura cifra in procentul de venit total, Nvidia a dat startul acceleratoarelor grafice cu AI anul trecut iar de atunci a continuat sa creasca exploziv.

De la inceputul anului si pana acum, pretul unei actiuni Nvidia aproape ca s-a dublat, iar comparativ cu 2023 s-a triplat.

Ieri, la inchiderea pietei, o actiune Nvidia valora 1224.49$ – un nou record. Pe 7 iunie Nvidia va aplica un stock-split de 1:10. Astfel, cine detine momentan o actiune Nvidia va avea dupa aplicarea splitului 10 actiuni. Valoarea totala nu va fi afectata.

A depasit Amazon si Alphabet, iar dupa inchiderea pietei pare ca a trecut si de Apple, apropiindu-se ca valoare de Microsoft.

