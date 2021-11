Oferta Zilei – Super purificator de aer Panasonic F-VXR70G-K la doar 1299 lei

Am avut acest purificator anul trecut in vara. Este o bestie! Mi-am cumparat inainte de Black Friday varianta 50G pentru suprafete mai mici si a costat 1100 lei. Acest model este unul de top si credeti-ma ca are un pret fantastic.

Mai sunt pe stoc doar cateva bucati. Cand spun cateva ma refer ca le punem numara pe degetele de la o mana. Este un purificator excelent cu filtre de calitate, tehnologia Nanoe (una dintre cele mai avansate din piata) si diverse moduri de functionare.

Eu l-as comanda cu ochii inchisi. Reducerea este chiar reala daca va vine sa credeti 🙂

Il gasiti AICI.