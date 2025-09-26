E oficial: FC 26 a apărut acum, pe toate platformele

Electronic Arts a lansat oficial EA SPORTS FC 26, disponibil acum pe toate platformele majore: PlayStation 5 și 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch și Switch 2, plus EA Play.

În paralel, a fost lansată și actualizarea FC Mobile 26, cu un eveniment aniversar dedicat fanilor care joacă pe mobil.

FC26 aduce două moduri de gameplay distincte: Authentic Gameplay, pentru o experiență realistă în modul Career, și Competitive Gameplay, optimizat pentru Football Ultimate Team și Clubs. Printre noutăți se numără arhetipuri inspirate de jucători celebri, provocări Manager Live și moduri noi de competiție în Ultimate Team.

Pe mobil, FC Mobile 26 vine cu grafică îmbunătățită, peste 100 de noi Star Heads, formații tactice extinse și recompense votate de fani în cadrul evenimentului aniversar.

EA SPORTS FC 26 include peste 20.000 de jucători, 750 de cluburi și 130 de stadioane din 35 de ligi, cu licențe pentru competiții precum UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS, CONMEBOL Libertadores și multe altele, inclusiv ligile feminine.

Jucătorii pot contribui la dezvoltarea jocului prin FC Feedback Hub, unde pot trimite sugestii și raporta probleme. EA promite o comunitate globală mai dinamică și mai expresivă ca niciodată.