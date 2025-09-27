O nouă teorie despre originea universului: fără inflație, doar gravitație și unde

O echipă de cercetători din Spania și Italia propune o teorie revoluționară care ar putea schimba modul în care înțelegem începuturile universului: inflația cosmică nu ar fi fost necesară, iar gravitația și mecanica cuantică ar fi suficiente pentru a explica formarea cosmosului.

Modelul clasic al Big Bang-ului susține că, imediat după apariția universului, acesta a trecut printr-o fază de expansiune extrem de rapidă numită inflație. Această teorie, deși larg acceptată, se bazează pe elemente speculative care nu au fost observate direct. În contrast, noua teorie se bazează pe unde gravitaționale – perturbații în spațiu-timp prezise de Einstein în 1916 și detectate abia în 2015 de observatorul LIGO.

Cercetătorii susțin că aceste unde gravitaționale, în cadrul unui model matematic cunoscut sub numele de spațiu De Sitter, ar fi fost suficiente pentru a genera structura universului: galaxii, stele, planete și chiar viața pe Pământ. Spațiul De Sitter, numit după matematicianul olandez Willem De Sitter, a fost dezvoltat în colaborare cu Einstein în anii 1920 și oferă o alternativă elegantă la inflația cosmică.

Dr. Raúl Jiménez, coautor al studiului, afirmă că „pentru decenii am încercat să înțelegem începuturile universului folosind modele bazate pe elemente pe care nu le-am observat niciodată. Ce face această propunere interesantă este simplitatea și faptul că poate fi verificată.”

Această teorie nu doar că simplifică explicația originii universului, dar oferă și o cale de testare prin observații viitoare. Dacă se confirmă, ar putea elimina nevoia de a introduce concepte precum inflația, materia întunecată sau energia întunecată, și ar putea redefini complet cosmologia modernă.

