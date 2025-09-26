Bang & Olufsen introduce un model de căști true wireless la prețul de 1500 de dolari

Bang & Olufsen tocmai a introdus primele sale căști true wireless de lux. Se numesc Beo Grace, integrează ultimele tehnologii în materie de sunet și aduc o construcție premium realizată integral din aluminiu.

Costă, însă, 1500 de dolari, adică de șase ori mai mult decât noile Apple Airpods Pro 3, iar la acest preț sunt șanse mici să aibă prea mulți doritori.

În ceea ce privește dotările audio, Beo Grace sunt prevăzute cu difuzoare de titan de 12 mm de înaltă performanță, suportă audio spațial și dispun de trei microfoane pe fiecare cască. Se conectează prin Bluetooth 5.3 și au anulare activă a zgomotului de până la patru ori mai bună decât pe modelele anterioare ale producătorului danez. Totodată, ANC-ul a fost optimizat pentru a asigura confort sporit, fără zgomote nedorite și presiune excesivă în urechi, declară compania.

Durata de viață a bateriei este de până la 4.5 ore cu ANC activ, adică cu aproape 50% mai puțin decât Airpods Pro 3 și de până la 17 ore utilizând caseta de încărcare. Căștile sunt deja listate la precomandă pe site-ul producătorului și vor fi livrate începând cu data de 17 noiembrie.

Via Techspot