OmniVision OVB0B – senzor de 200MP cu cei mai mici pixeli din lume

OmniVision este unul dintre principalii producatori de senzori foto pentru telefoane. OVB0B este noul lor senzor, inca nemontat pe nici un telefon, dar care promite fotografii la 200MP.

Este si un rival pentru ISOCELL HP1, tot un senzor de 200MP realizat de Samsung, si el ramas la stadiul de prezentare.

OmniVision are cei mai mici pixeli pe acest senzor: 0.61 microni. Are o dimensiune de 1/1.29 inch, filmeaza 8K la 30FPS si are pixel binning 16 in 1, deci tot fotografii la 12MP o sa scoata.

Momentan ramane si el la stadiul de prezentare si vom vedea in viitor cand va fi implementat pe telefoane.