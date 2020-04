OnePlus 8 Pro are probleme cu ecranul si se pare ca este o problema similara cu cea a lui Galaxy S20 Ultra. Utilizatorii au raportat problema pe forumul OnePlus.

Ecranul are o tenta de verde atunci cand luminozitatea este slaba. La fel pateste si S20 Ultra. Totusi, daca functia DC Dimming este dezactiva problema dispare, dar apare alta. Dispare tenta verzuie dar apare efectul Black Crush, adica in zonele intunecate detaliile se pierd.

OnePlus a confirmat problema si urmeaza sa fie remediata printr-un update software via OTA.

OnePlus values user feedback and is committed to delivering the best smartphone experience. Our team is currently investigating these reports to identify the best solutions for our users, and we will issue updates as soon as they are ready. Regarding the green tint, we are working to resolve this in our next OTA.