OnePlus considera ca 7 ani de suport OS este exagerat

Intr-un interviu acordat Tom’s Guide, directorul de operatiuni al One Plus, Kinder Liu, a declarat ca suportul de 7 ani pe care il ofera alti producatori nu are nici un sens.

Google si Samsung sunt primele companii care au confirmat suportul de 7 ani/ 7 actualizari majore de OS pentru anumite modele din portofoliul acestora, iar OnePlus, in prezent cu un suport de 5 ani, nu doreste sa intre in competitie cu acestia.

Pentru a exemplifica lipsa utilitatii a doi ani in plus de suport, acesta a apelat la o analogie cu un sandwich:

Imagine your phone is a sandwich,” …..”Some manufacturers are now saying that the filling in their sandwich — their phone’s software — will still be good to eat in seven years’ time. But what they’re not telling you is that the bread in the sandwich — the user experience — might be moldy after four years. Suddenly a seven-year software update policy doesn’t matter, because the rest of your experience with the phone is terrible.