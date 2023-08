OnePlus a lansat Ace 2 Pro

Aveti nevoie de 24GB RAM pe telefon? OnePlus considera ca da.

„There is no bad publicity” as indrazni sa spun ca e motto-ul perfect pentru Ace 2 Pro, cel mai nou telefon lansat de OnePlus. Cu siguranta se va discuta mult de el si nu pentru ca este un telefon revolutionar, ci pentru simplul fapt ca face risipa de memorie RAM.

Ace 2 Pro vine echipat cu procesorul Snapdragon 8 Gen2, porneste de la 256GB memorie interna tip UFS 4.0 si de la 12GB RAM de tip LPDDR5X. Varianta de top este echipata cu 1TB memorie interna si 24GB RAM. Nu este nici o greseala, este o varianta care exista si cel mai probabil nu are nici un sens pentru productivitate sau gaming.

Ecranul este un AMOLED de 6.74 inch 2772×1240 si 10bit. Rata de reimprospatare este de 120Hz si acopera 100% din spectrul de culori sRGB si DCI-P3. Conform OnePlus, acesta atinge o luminozitate maxima de 1600niti.

Camera foto principala foloseste un senzor de 50MP cu PDAF si OIS, un senzor mediocru de 8MP pentru poze ultra-wide si un senzor de 2MP pentru macro. Pentru selfie-uri este dotat cu un senzor de 16MP.

Bateria are o capacitate de 5000mAh si un ciclu complet de incarcare se face in doar 17 minute cu ajutorul incarcatorului de 150W.

Preturile pornesc de la 375 euro pentru versiunea standard, iar cea cu 24GB RAM va costa 500 euro. Foloseste Android 13 si interfata ColorOS.

La prima vedere pare un telefon de gaming accesibil, cu specificatii de top.

Este momentan disponibil doar in China si probabil va fi relansat in Europa in cateva luni sub alt nume – cel mai probabil OnePlus 11T.

[sursa]