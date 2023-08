Stick USB C cu tastatura pentru criptare

Kingston IronKey Keypad 200 este lansat acum cu USB C. Este un stick cu criptare hardware care asigura securitatea datelor si o compatibilitate mai mare, fara a utiliza adaptoare atunci cand se folosesc dispozitive cu USB C.

Are certificare FIPS 140-3 Level 3, este independent de sistemul de operare si de dispozitiv, are optiune multi pin si moduri Global si Read Only. Este oferit in capacitati de 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB si 512GB. Este de tip USB 3.2 Gen1 si are viteze de citire de 115MB/s si scriere de 115MB/s pentru versiunile de memorie mica si 280MB/s citire si scriere pentru variantele de peste 64GB.

Are protectie IP57, 3 ani garantie.