OnePlus triseaza in benchmark. Compania limiteaza performanta celor mai noi modele de telefoane in diferite aplicatii, dar in benchmark-uri zboara.

OnePlus limiteaza performantele procesorului Snapdragon 888 in multe aplicatii. AnandTech a facut o analiza si a descoperit ca aplicatii precum WhatsApp, Zoom, Facebook, Instagram, TikTok, Chrome, Youtube si altele populare sunt limitate.

AnandTech a rulat SPecint2006 in mod nativ si a scos un scor intre 41.30 si 58.81. Cand a deghizat aplicatia in Chrome sau Twitter, scorurile au fost mult mai mici.

Asta inseamna ca OnePlus limiteaza performanta in aplicatiile comune/populare ruland intr-un profil de performanta scazut doar de ei inteles. Dar cand este rulat un benchmark atunci telefonul ruleaza intr-un profil de performanta maxima pentru a obtine scoruri foarte mare.

Rusinica…