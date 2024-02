OpenAI a prezentat Sora: poate crea video-uri de pana la 60 de secunde pe baza unui text

Video-ul demonstrativ prezinta un nivel de detaliu foarte bun, miscari fluide ale camerei si mai multe personaje.

In plina explozie a inteligentei artificiale, OpenAI impinge limitele si mai departe spre o granita care cel mai probabil va diviza societatea pe buna dreptate.

Sora e capabil sa produca video-uri de pana la 60 de secunde pe baza unui simplu text. Rezultatul este impresionant si putin alarmant, iar o reglementare care sa anunte consumatorul daca urmareste ceva real sau devine tot mai necesara.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024