Opinie nepopulară: carnetul de conducere și automobilul personal nu sunt un drept garantat de lege

Când am început să scriu cest editorial avem în minte reacțiile de la această opinie nepopulară.
Ca să fiu sincer, aș fi putut oricând să folosesc ca model și comentariile de la artiolele de aici, aici sau aici, pentru că tot acolo ajungem. Și anume, permisul de conducere și automobilul personal nu sunt un drept garantat de lege! Prin urmare, logica cum că statul îngrădește dreptul cetățenilor sau accesul lor la așa ceva, prin măsuri precum cele menționate în link-urile de mai sus nu stă în picioare.
Asemenea unui act medical sau al unei licențe profesionale, permisul auto se obține doar dacă îndeplinești niște condiții minime. Nu e ceva ce primești automat la 18 ani, nu este garantat în constituția statului român și nici nu îl primești în plic la naștere. Trebuie să dovedești că știi legislația, că ai control asupra mașinii, că nu reprezinți un pericol public pe șosele. Ba mai mult, presupune că știi să scrii și să citești, oricât de greu v-ar fi să credeți asta! Ca să nu o mai lungesc, este un sistem care reglementează siguranța rutieră, nu un premiu de participare!
Faptul că tot mai mulți oameni dețin o mașină și carnet nu înseamnă că statul e obligat să faciliteze sau să subvenționeze acest proces. Da, avem drumuri, avem taxe și avem infrastructură. Atâta câtă avem, momentan.
Dar nimic din toate acestea nu conferă automat „dreptul constituțional” de a deține și folosi un automobil. Statul are obligația de a proteja drepturile fundamentale (libertatea de circulație, spre exemplu), nu de a garanta comoditatea acestui proces.
Mică paranteză: asta nu înseamnă că nu înțeleg utilitatea unui program național de înlocuire a automobilelor vechi, cum este Rabla, sau Rabla Plus, care permit achiziția de mașini noi sau chiar electrice. Doar că nu are obligația statul să faciliteze tuturor acest drept! Pentru că, după cum am scris mai sus, nu este un drept. Ai ales să stai la 30 km de primul oraș mare cu spital și magazine, poți apela la transportul în comun, la ambulanță, la un vecin sau te poți orienta să vezi cum te poți muta mai aproape! Știu că sună crud, dar și eu am făcut calculele astea când m-am mutat din oraș, cu doi copii și o singură mașină, deci este posibil.
Iar asta va suna și mai crud – ai salariul prea mic și nu îți permiți o mașină, atunci nu și-o permiți și gata! Nu trebuie să respire pietonii fumul nociv de la un Euro 2 adus de tine din Finlanda, de la muzeu, nu trebuie să înțeleagă ceilalți participanți din trafic de ce frânele nu au prins și ai intrat în mașinile de la stop, nu trebuie să plătească guvernul și restul românilor pentru mașina ta nouă!
Limitarea circulației în orașe aglomerate, taxele de congestie, interzicerea accesului în zone verzi pentru motoarele cu combustie, toate acestea nu sunt atacuri la adresa dreptului tău de a deține o mașină. Sunt măsuri de politici publice – menite să reducă poluarea, să încurajeze transportul alternativ și să ne aducă mai aproape de orașe locuibile. Și da, este mai greu să parchezi la mama zmăului și să aștepți un autobuz obosit care nu mai vine, să te ducă la primărie, în centru, unde ai treabă, dar asta e situația!
E timpul să recunoaștem că automobilul personal și carnetul de șofer nu sunt un pilon al democrației și nici un drept inalienabil. Este o alegere, un privilegiu și uneori un lux. Iar reacțiile vehemente la orice tentativă de reglementare – fie ea fiscală, ecologică sau urbană – trădează o mentalitate în care confortul personal primează în fața interesului colectiv.
S-ar putea ca, în viitor, opiniile ca aceasta să nu mai fie nepopulare… Dar, până atunci, vă aștept în secțiunea de comentarii – cu argumente, nu cu claxoane.
Participa la discutie!
Cristian a zis
mda. sunt comune sau sate unde e mai greu sa te deplasezi cu transportul in comun pentru ca practic nu exista. acolo inteleg sa aiba mai multi oameni masina, + ca nu e nici asa mare aglomeratie. dar la oras, unde ai transport in comun, cred ca jumatate din oameni ar putea sa renunte complet la masina. nu merg decit la munca si la cumparaturi.
bani pentru masina, bani pentru asigurare, itp, service, rovinieta, parcare, timp pierdut mult pe drum ( nu e ca si cum daca ai masina te teleportezi fata de cel care merge cu metroul si pierde 1 ora). plus ca de ce cei cu masina au mai mutle drepturi decit pietonii – de exemplu la semafor, pietonii au 30 de secunde de trecut in timp ce masinile au si 3-4 minute la acelasi semafor. mi se intimpla daca stau in statia de tramvai din intersectii mai mari sa nu pot sa respir de la noxele de la masinile care asteapta in statia in care astept eu. am o masina benzina dar nu cred ca merg mai mult de 5000 km /an. si in general sa merg cu familia la tara de 2-3 ori pe an. si rar la cumparaturi cind ma obliga „cineva” sa merg cu masina.
sunt cazuri cind te deplasezi zilnic prin oras, cu truse de scule si altele, dar eu cred ca mai mult de 50% din oameni se plimba zilnic doar sa arate ca au masina. si daca tot au cumparat-o sa o foloseasca. si cind ploua, sa ne arate ce umbrela scumpa de 10-15.000 de euro au 🙂
eu as pune taxa in functie de norma euro si de nr. de km. ca daca am euro 1 sa zicem dar 200 km pe an ca am fost la 2 show-uri… nu prea am poluat. in sfirsit.. e complicat.
atita timp cit ei vor sa ne forteze noi vrem sa ii pacalim.
si asta se intimpla in toata lumea, nu doar la noi. sa nu ne pacalim ca suntem noi cei mai smecheri.
am vazut mai nou apartamente in blocuri care se vind obligatoriu cu loc de parcare de 10.000 euro. si am intrebat – si daca nu am masina?- mi-a zis ca tre cumparat oricum.
asadar, nu e obligatoriu sa avem masini. asa cum nu e obligatoriu sa avem televizor de 185 cm diagonala sau apartament cu 4 camere.
gicu a zis
Pe la sate s-ar putea sa nu aiba nici ITP sau RCA (patita de mine).
Răzvan Balica a zis
Să alegi transportul în comun în locul mașinii personale e o formă de masochism. Te calci în picioare, e gălăgie și PUTE. Nu știu cum ar putea să-ți placă așa ceva.
gicu a zis
Cred ca a fost si la TV.
https://old.reddit.com/r/Romania/comments/1mmrc3w/nu_spui_tu_la_om_cum_sa_conduca_in_tara_lui/
Mihai a zis
Îmi place foarte mult cum, pornind de la un enunț corect, articolul a fost rapid „tras la temă” pentru a se înscrie în constelația marilor teorii eco ale închinătorilor la icoana Sfintei Greta Bioenergeta. Vezi „transport alternativ”, „orașe locuibile”, „Euro 2 din Finlanda” etc. Dacă-ți place să te amușini cu alții pe la subraț n-ai decât să circuli alternativ, nu te oprește nimeni, dar nu încerca să diseminezi ideea că asta ar fi norma. Dacă orașe locuibile înseamnă să blochezi artere principale pentru ca cei cu nostalgii bucolice (plecați din bordeie de pământ pentru a se stabili în bordeie pe verticală) să se plimbe cu vaca și vițelul pe mijlocul drumului, asta este o catalogare determinată de un anumit tip de optică specific provincialilor strămutați. Iar despre partea cu Euro 2 chiar nu știu ce să zic, e o exagerare fantezist-condescendentă adesea prezentă în folclorul celor care merg cu mașina din mila firmei, nu văd vreo legătură cu permisul de conducere, pare a avea doar menirea să gâdile eventuali sau actuali sponsori importatori / producători de autoturisme la preț de speculă.
Greuceanu a zis
Nea Mihai, articolul pornește de la o idee perfect valabilă și adevărată, dreptul de a deține un permis și un automobil nu e garantat de nicio lege fundamentală, nicăieri în lume, nu doar în România.
Pe de altă parte să nu vrei să înțelegi sau să recunoști că în marile aglomerări urbane incidența bolilor respiratorii grave(multe urmate de decese) cauzate de noxele mașinilor sunt fapte statistice medical(adică de necontestat), înseamnă să fii ori limitat intelectual, ori rău intenționat, ori troll.
Da, densitatea de hârburi tip cazane sau tigăi prost întreținute e o realitate care sufocă aerul din orașe la propriu, nu e nicio exagerare a curentelor eco.
Buba foarte multor români este că ei nu înțeleg în continuare că a îți permite o mașină nu se reduce la îți permite prețul de achiziție, ci mai ales a îți permite orice ține de mentenanța ulterioară oricât de costisitoare ar fi.
Nivelul de trai mai scăzut sau sărăcia sunt motive pentru care cei care se încadrează aici nu trebuie să dețină un automobil pentru că ajung să conducă pericole ambulante atât pentru sănătatea publică, dar și pentru siguranța directă a celorlalți participanți din trafic.
Mihai a zis
Am 60 de ani, trăiți toți în București și nu am afecțiuni pulmonare, junghiuri sau mai știu eu ce alte fasoane de parvenit parașutat la oraș care ține morțiș să-și aducă și Țărănoaia natală cu el și nu pornește aerul condiționat pentru că se îmbolnăvește (strămoși de-ai săi considerau ca a face baie egal pântecăraie dar mai evoluează omul, nu?) . N-am remarcat nici vreo abundență de autoturisme în stadiu de rablă / pericol public așa că rog să fiu scutit de basme. Curios că ținta o reprezintă întotdeauna autoturismele persoanelor private și niciodată nu se pomenește de avalanșa de camioane, basculante, dube etc. ale firmelor (mai mult sau mai puțin plătitoare de taxe), acolo unde e adevărata problemă. Mă rog, de gustibus.
George a zis
In primul rand trebuie modernizat transportul in comun astfel incat sa nu le mai puta unora, sa aiba un orar respectat. Legislatia privind poluarea in marile orase trebuie actualizata si aplicata. In tarile nordice se poate, oamenii au inteles sau n-au avut incotro. La noi, fiind un popor unit, avem fiecare cate o parere, daca se poate opusa celui care s-a exprimat primul.
Petrudez a zis
Sunt de aceeasi parere cand vine vorba de masina personala si circulatul cu ea pana la serviciu sau la piata. E ridicol.
Daaaar ca sa ma convingi sa las masina acasa trebuie inainte de toate sa imi oferi alternative decente. Ceea ce la noi nu prea exista.
Prima data imi oferi transport public de calitate si la un pret decent si abea apoi imi ceri sa renunt la masina.
Cat priveste norma de poluare eu unul sunt partial deacord. Asa cum e(se preconizeaza) facuta la noi are rol de restrangere a mobilitatii si nu de a proteja mediul. Daca vrei cu adevarat sa faci ceva atunci taxezi norma de poluare si km parcursi. Abea atunci poluatorul plateste cu adevarat.
Personal folosesc masina 95% din timp la drum lung. De ce nu iau trenul? Ptr ca mersul cu trenul in romania e o gluma proasta. E scump, mizerabil, nu stii cand pleci, nu stii cand ajungi si mai important nu stii daca mai ajungi. Asa ca nu. Prefer masina. E mai ieftin.
Un drum dua intors cu masina ma costa aproximativ 500 ron. Cu trenul ma coata 720 ron(2 persoane).
Dpdv al timpului fac 5-6 ore cu masina. Cu trenul fac minim 6 ore. In general mai adaugi 1-2 ore intarziere.
Eduard Dumitru a zis
Te-ai gandit ce ar însemna ca toți „saracii” să renunte la toate mașinile asupra bugetului țării (mă refer la veniturile și toate lucrurile generate de o mașină, precum: carburant + accize, asigurare, vinietă, impozit, revizii, etc? E la fel cum ai zice: „da-i naibii pe ăștia de fumează!”. Ultima dată, când am văzut niște date, accizele reprezenta 16-18% din buget (carburant, băutură, tigarete). Pe de alte parte, și lucrurile promovate de UE se bat cap în cap. Încurajează repararea (electronicelor, hainelor – economie circulară), dar pe de altă parte te încurajează să schimbi mașina. Să nu uităm totuși că cele mai mari economii din UE se bazează pe vânzarea de automobile.
Piuir a zis
Scopul articolului e clar: sa creeze trafic, o dezbatere. Dar tot nu inteleg ce vrei sa zici. Traim intr-o tara unde daca ai suficienti bani ai permis si masina si daca esti orb. Numai sa ai suficienti bani.
sciuro a zis
Stimate Dle Cristian Raduca, carnetul de conducere si automobilul personal nu sunt un drept garantat nicaieri in lume si este o afirmatie la fel de clara precum ca apa este uda. De aici insa si pana la poluarea in functie de EUR chiar daca tu faci zero km este cale lunga, mai ales in contextul in care elefantul din camera este GUNOIUL ars ilegal si importat sub diverse forme de „Second Hand” – de la haine pana la echipamente, utilaje si da bine si autoturisme.
Nicu a zis
Pe acelasi model ar trebui suspendata/anulata diploma de bacalaureat/facultate, etc. in cazul cand cineva nu-si plateste o amenda! Pe bune? Ati innebunit cu totii?! Iar in privinta dreptului de e detine o masina, cumparata din venitul propriu, vedeti ce preconizeaza guvernul sa faca cu pensiile pilon 2. Ne indreptam in democratie spre Coreea de Nord. Bravoc!