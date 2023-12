Opinie nepopulară: încă o lege care nu va produce niciun efect

Am mai scris aici despre un alt proiect de lege care aduce valoare zero pentru locuitorii României, dar care dă bine pe hârtie, așa că subiectul de mai jos nu este unul total nou pentru cititorii noștri.

Despre legea care mi-a dat ideea articolului pute╚Ťi afla mai multe aici, nu am s─â intru ├«n detalii inutile. Inova╚Ťiile legislative, ├«n teorie, ar trebui s─â aduc─â schimb─âri semnificative ╚Öi s─â rezolve problemele existente. Cu toate acestea, ├«n cazul ini╚Ťiativei ÔÇ×Opre╚Öte Motorul!ÔÇŁ, care va fi inclus─â ├«n Codul Rutier, am mari temeri c─â aceast─â schimbare nu va aduce beneficiile scontate.

De╚Öi eforturile depuse de Asocia╚Ťiile Ecopolis ╚Öi P─ârin╚Ťi de Cire╚Öari pentru a cre╚Öte con╚Ötientizarea asupra polu─ârii aerului ╚Öi a promova un comportament responsabil sunt l─âudabile, impunerea interdic╚Ťiei de sta╚Ťionare cu motorul pornit poate s─â nu fie solu╚Ťia magic─â a╚Öteptat─â.

├Än primul r├ónd, ├«ncercarea de a for╚Ťa schimbarea comportamentului ╚Öoferilor prin intermediul legisla╚Ťiei poate duce la rezisten╚Ť─â ╚Öi neconformitate, mai ales dac─â nu sunt disponibile alternative viabile. Lipsa infrastructurii de transport public sau de sta╚Ťionare cu motorul oprit poate face dificil─â aplicarea unei astfel de legi. De exemplu, cu facem cu cei care sunt pe fug─â din motive bine ├«ntemeiate, pentru c─â vor fi ╚Öi asemenea cazuri? Spre exemplu, c├ónd am dus so╚Ťia la maternitate, am dus eu bagajul ╚Öi toate cele la ma╚Öin─â, apoi am a╚Öteptat-o pe ea s─â ├«ncuie u╚Öa. Pentru c─â era ├«nceput de februarie ╚Öi chiar era frig, am pornit ma╚Öina c├ót am a╚Öteptat-o. ├Än condi╚Ťiile viitoarei modific─âri, a╚Ö fi putut lua amend─â…

Sau, cum facem cu cei care pornesc ma╚Öina, fie iarna, pentru a o ├«nc─âlzi (dac─â nu au ├«nc─âlzire sta╚Ťionar─â), fie vara, pentru r─âcire? ­čÖé

Unde mai pui c─â nu ai nevoie de un motiv real s─â te justifici astfel ├«n fa╚Ťa poli╚Ťistului, pentru c─â m─â ├«ndoiesc c─â acesta va avea timp s─â vin─â cu tine la spital, dac─â ├«i vei spune c─â a╚Öteptai ca prietena/so╚Ťia s─â coboare pentru a merge la spital, unde e mama ei internat─â.

├Än plus, abordarea localizat─â la nivelul Bucure╚Ötiului poate crea confuzie ╚Öi incoeren╚Ťe. ├Äntr-un context mai larg, unul ├«n care testele ar fi fost efectuate ├«n mai multe zone, am fi putut vedea rezultate mai concludente. .

De asemenea, ├«n ciuda raportului de analiz─â privind calitatea aerului la ╚Öcolile din Bucure╚Öti, exist─â ├«ndoieli cu privire la impactul real al acestei interdic╚Ťii asupra calit─â╚Ťii aerului.

Dar, poate cel mai important, cum va putea implementa o astfel de verificare poli╚Ťia, dac─â ╚Öi acum se pl├ónge c─â nu are destul personal?

├Än concluzie, ├«n ciuda inten╚Ťiilor bune ale acestei ini╚Ťiative, exist─â opinia nepopular─â c─â impunerea unei astfel de legi locale, f─âr─â o preg─âtire adecvat─â ╚Öi f─âr─â sus╚Ťinerea popula╚Ťiei, ar putea s─â nu aduc─â rezultatele dorite. Un dialog mai extins cu comunitatea ╚Öi evaluarea atent─â a consecin╚Ťelor pot fi esen╚Ťiale pentru a asigura eficacitatea oric─ârei schimb─âri legislative.