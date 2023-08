Opinie nepopulară: ne merităm soarta la capitolul digitalizare

La final de lun─â iulie am fost ├«ntr-o scurt─â vacan╚Ť─â, cu familia, la Predeal. Am ales muntele, c─â ├«n pusta Banatului era deja prea cald. Iar, dac─â tot am fost acolo, am ales s─â vizit─âm ╚Öi ceva prin jur.

A╚Öa c─â, am ajuns, printre altele, pe la Biserica Fortificat─â din Prejmer, la Castelul Bran ╚Öi la Pele╚Ö ╚Öi Peli╚Öor. Au mai fost ╚Öi alte locuri pe care le-am vizitat, au mai fost altele pe care nu am ajuns s─â le vedem, dar nu acesta este scopul articolului. Oricum, v─â recomand cu c─âldur─â (sau r─âcoare, depinde de anotimpul ├«n care citi╚Ťi articolul) s─â merge╚Ťi ╚Öi voi pe acolo. Merit─â!

Scopul acestui editorial este altul: constatarea c─â noi, rom├ónii, ne pl├óngem de cozi ╚Öi de lipsa digitaliz─ârii statului, dar refuz─âm sau nu ╚Ötim s─â folosim unelte digitale, care sunt deja disponivbile ╚Öi care ne-ar face via╚Ťa mai u╚Öoar─â.

├Än periplul meu pe la atrac╚Ťiile turistice men╚Ťionate mai sus am descoperit ceva ce m-a speriat, pentru c─â bula mea folose╚Öte foarte mult unelte digitale. Iar cu ocazia asta am descoperit c─â nu este deloc a╚Öa ╚Öi la nivel macro.

Ca s─â fie mai simplu de ├«n╚Ťeles, v─â povestesc trei ├«nt├ómpl─âri din vacan╚Ť─â, de la fiecare obiectiv ├«n parte.

La Prejmer, ai parte de destule semne care te duc spre intrare, indiferent de zona din care vii, dup─â ce ai parcat sau ai cobor├ót din autocar. Ei bine, taman acolo este un aparat de unde po╚Ťi cump─âra biletele de intrare. Nu prea ai cum s─â-l ratezi, iar pentru a fi mai u╚Öor de descris, pute╚Ťi c─âuta pe Google Maps s─â v─â convinge╚Ťi (da╚Ťi zoom la imaginea asta).

Ia ghici╚Ťi c├ó╚Ťi turi╚Öti treceau de el, intrau ├«n gangul care e la intrare ╚Öi se opreau la oficiul administratorului? C├ót am fost acolo, au fost vreo duzin─â, iar singurul aspect pozitiv a fost c─â nu to╚Ťi cump─ârau bilete, ci doar vreo 5, c─â restul erau ├«nso╚Ťitori.

Trecem mai departe la Castelul Bran, unul din cele mai vizitate obiective de la noi. Am ├«nt├ólnit acolo nem╚Ťi, austrieci, francezi, englezi, spanioli sau japonezi. Asta ca s─â enum─âr doar na╚Ťionalit─â╚Ťile cu care am intrat eu ├«n contact, ca s─â le fac o poz─â, ca s─â ├«mi fac─â ei o poza sau doar pentru l─âmuriri. Ei bine, la intrare e o zon─â unde sunt c├óteva vendomate, identice cu cele de la Prjemer (am aflat ulterior le-au preluat de la ei, cei de la Bran), unde cump─ârai biletele. Iar unele erau marcate ca func╚Ťion├ónd exclusiv cu card, iar altele ╚Öi cu cash. Am prins cel pu╚Ťin 3 perechi care, la finalizarea comenzii, se ├«ntrebau unde introduc banii cash, de╚Öi scria mare, deasupra, c─â nu func╚Ťioneaz─â a╚Öa… Iar asta, ├«n decursul celor 10 minute c├ót am stat la coad─â, c─â de cump─ârat am cump─ârat biletele ├«n fix 50 de secunde!

├Än schimb, ╚Ťin s─â remarc c─â tarabele de la intrare, precum ╚Öi magazinul din interior, accept─â plata cu sau f─âr─â card!

Dar, fratelemeleu, vorba bombardierlor din Gara de Nord din Bucure╚Öti – cel mai r─âu a fost la Pele╚Ö. Cum era locul care p─ârea s─â fi atras cel mai mare num─âr de vizitatori dintre cele trei vizitate de mine (cred c─â ╚Öi per ansamblu, din Rom├ónia, tot a╚Öa e), m-am interesat de dinainte c├ónd e deschis, c├ót costa cele trei tipuri de tururi pe care le po╚Ťi face ╚Öi de unde iei bilete. Ghici ce? Pe l├óng─â casa de bilete, care e doar una singur─â, mai po╚Ťi face asta ╚Öi online.

Am preferat s─â nu le cump─âr de la plecare, pentru c─â se anun╚Ťase furtun─â ├«n acea zi ╚Öi nu ╚Ötiam c├ót este coada de mare la intrare. Dar, o dat─â ajuns acolo, am intrat pe site de pe telefon, am comandat biletele pentru turul complet ╚Öi le-am mai zis asta unora care st─âteau la coad─â. Bine, prea pu╚Ťini erau interesa╚Ťi! Cred c─â majoritatatea veniser─â pentru coad─â, nu pentru Pele╚Ö! Am mai auzit pe unii care bomb─âneau c─â e mai scump pe internet, ╚Ötiu ei mai bine. Ca s─â v─â face╚Ťi o idee, din Castel am f─âcut poza de mai jos, dar ╚Ťine╚Ťi cont c─â era de trei ori mai mare coada ╚Öi asta e doar o bucat─â din ea:

Apropo, sticla e realizat─â manual ╚Öi are bule ├«n ea, de aceea pare granulat─â fotografia, nu mi s-a stricat mie telefonul! ­čÖé

Pe când am terminat noi turul, care a durat o oră jumătate, terminau și unii de la mijlocul cozii evitate de noi, dar care au ales să viziteze doar parterul, nu toate etajele, ca noi!

De aia zic, dragii mo╚Öului, om fi noi nemul╚Ťumi╚Ťi c─â declara╚Ťia on-line se depune la etajul trei, dar nici noi nu folosim digitalizare, c├ónd ea chiar exist─â…