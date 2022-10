Opinie nepopulară: Restricționarea accesului la conținut 4k pe YouTube e ca frecția la picior de lemn...

La începutul lunii, Google a anunțat că doar abonații Premium vor mai putea viziona conținut 4K pe YouTube.

Știrea a fost și la noi pe site și pare că majoritatea aveți aceeași părere ca și mine. Restricția va afecta, cu siguranță, utilizatori de prin țări cu apă caldă, dar prea puțini de la noi vor fi afectați. De ce? Păi, hai să luăm pe rând…

În primul rând, suntem români și tot găsim noi o soluție. Vedeți și în comentariile din acel articol, se oferă ca variantă utilizarea unui VPN pentru a accesa abonamentul premium din țări unde costul acestuia este minuscul – gen Argentina sau India. Practic, dacă nu cumperi un pachet de țigări sau o cafea din oraș, te-ai rezolvat de upgrade pe o lună. Unde mai pui că poate prinzi ceva ofertă cu ”plătești 10 luni și primești acces 12”! Ca să fiu sincer, nu doar noi, românii, facem din astea. Am mai auzit chiar și pe la nemți de astfel de artificii, stați pe pace!

În al doilea rând, nu prea sunt materiale 4k demne de urmărit în mod constant pe platformă. Personal, am urmărit așa ceva doar când mi-am luat smartTV-ul, iar atunci mi-am delectat privirea cu peisajele din Costa Rica, și atât. Bine, m-am uitat și la videoclipul ăsta, ca să văd diferența între UHD și filmarea inițială, de când eram eu tinerel. 🙂 Și apoi, sincer, pentru partea de muzică, folosesc YouTube doar ca zgomot de fundal, când fac ceva prin casă sau prin curte, nicidecum nu pentru a viziona clipurile. Iar pentru documentare, am oricând opțiuni mai bune, pe platformele de streaming sau pe TV.

În al treilea rând, gadgeturile care pot reda conținut de genul nu sunt prea răspândite pe la noi. Telefoanele nu (prea) au așa ceva și, oricum, nu poți sesiza diferența pe o diagonală atât de mică. Afirmația este valabilă și pentru laptopuri. Așa că mai rămân televizoarele sau monitoarele, pentru astfel de materiale. Personal, nu cunosc prea multe persoane care să fi luat asemenea device-uri special pentru consum de materiale media în format 4k. Dacă și-au luat televizoare, laptopuri sau monitoare capabile să redea așa ceva, au făcut-o pentru calitatea superioară a panelurilor, oricum.

Ultimul motiv pentru care nu văd tragedia în mișcarea YouTube ține de ce am amintit deja mai sus – lipsa unui conținut demn de urmărit pe YouTube, în format UHD. Când vor fi acolo filme, transmisiuni TV de la Cupa Mondială sau din Champions League, F1 sau US Open, când emisiuni în format 4k vor fi redate EXCLUSIV acolo, atunci mă voi interesa și eu cum să am acces la ele. Și, ca mine, sunteți destui, nu? 😛

Prin urmare, cel puțin pentru noi, în zona asta, dar cred că și pentru alții, astfel de decizii de la Google nu pot fi tratate decât ca fiind amuzante. Sau pot fi motiv de studiu la facultățile de marketing, în categoria așa nu…

PS: Am scris materialul pe când urmăream, cu un ochi, un meci de fotbal din Premier League, pe Digi 4k. 🙂