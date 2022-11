Opinie nepopulară: Românii și achiziția de automobile

Gabi și-a luat un Duster nou pentru escapadele lui la pescuit, iar asta a fost știrea momentului luna acesta, pe site-ul nostru!

La fel ca ├«n cauzul meu, c├ónd am decis s─â trec de pe Android pe iOS, s-au trezit destui care s─â ├«i explice lui Gabi de ce nu este ok ce a f─âcut el ╚Öi, mult mai important, cum ar fi putut s─â ├«╚Öi cheltuie mai cu cap banii. Banii lui, s─â ne ├«n╚Ťelegem, c─â nu l-a sponsorizat Dacia cu vreun leu. Asta de╚Öi conduce ╚Öi un Megan, din acela╚Öi grup, carevas─âzic─â… ­čśŤ

A fost destul de amuzant s─â ├«i citesc articolul de follow-up, dar asta m-a dus cu g├óndul la alte situa╚Ťii cu care ne-am mai confruntat unii dintre noi, c├ónd ne-am cump─ârat ma╚Öini noi. A╚Öa c─â am f─âcut un mic┬áresearch, ca s─â vorbesc la fel ca ╚Öi corporati╚Ötii din filmul rom├ónesc ├«n vog─â zilele astea, ╚Öi am descoperit c─â exist─â studii despre bugetul alocat de rom├óni pentru achizi╚Ťia de ma╚Öini, fie ele noi sau second hand.

Conform Mediafax, cel mai mare procent de cump─âr─âtori ├«l are categoria 26-35 de ani, reprezent├ónd 29.6% din totalul clien┼úilor finan┼úatorului auto. Ace┼čtia se orienteaz─â c─âtre m─ârcile Audi ┼či Volkswagen, cu modelele A4 sau Passat. Pe l├óng─â faptul c─â sunt u┼čor de ├«ntre┼úinut ┼či unele motoriz─âri au un consum mai mic, sunt potrivite ┼či pentru familii, datorit─â dimensiunilor adecvate ┼či confortului oferit. Pentru aceast─â categorie de v├órst─â, costurile alocate de rom├óni variaz─â ├«ntre 1.000 ┼či 28.500 de euro.

Ei, problema majoră vine când ne uităm la cifre și descoperim că avem al doilea parc auto ca vechime din Europa, după Lituania:

Practic, rom├ónul clasic prefer─â ma╚Öinile second hand, cu vechime ├«n jurul a 10 ani, ├«n locul uneia noi, la pre╚Ť similar. ╚śi asta, pentru c─â ma╚Öina nou─â cea mai la ├«ndem├ón─â – ╚Ťin├ónd cont de dimensiuni ╚Öi motorizare – este Dacia. Iar, dup─â 50 de ani de comunism, nu i se pare deloc normal s─â ia tot ma╚Öin─â autohton─â, mai ales c─â ╚Ötie el mai bine c├ót de fiabile sunt Loganurile, Sandero sau Dusterele!

Partea interesant─â vine dup─â achizi╚Ťie, c├ónd sunt s─ârite din schem─â reviziile periodice, schimburile de consumabile ╚Öi verific─ârile obligatorii, pe principiul ÔÇŁlas-o, c─â merge ╚Öi-a╚Öa!ÔÇŁ Apoi, acela╚Öi rom├ón get-beget, se cruce╚Öte c├ónd vede c─â vecinul lui a murit ├«ntr-un accident stupid, prea de t├ón─âr ╚Öi prea nevinovat…

Din p─âcate, astfel de situa╚Ťii sunt extrem de des ├«nt├ólnite printre cunoscu╚Ťi, iar majoritatea nu ├«n╚Ťelege un principiu economic simplu (pentru care ├«mi voi lua destul┬áhate ulterior): Ma╚Öina nu este o necesitate, cel pu╚Ťin nu pentru majoritatea. Prin urmare, nu este obligatoriu s─â ai una ├«n parcare. Iar dac─â chiar ai nevoie de ea, dar nu ╚Ťi-o permi╚Ťi nou─â, poate ar fi indicat s─â mai a╚Ötep╚Ťi…