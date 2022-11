Review Huawei Mate 50 Pro – un telefon excelent pentru fotografii

Desi trec prin greutati, divizia de telefoane Huawei nu vrea sa moara. Chiar si fara serviciile Google, Huawei ofera telefoane cu hardware puternic, iar Mate 50 Pro mizeaza pe camera foto excelenta.

Introducere

Nu o sa mai intru in povesti cu serviciile Google. Povestea o stiti. Vreau doar sa mentionez inca de la inceput ca asta nu este un factor care sa-i opresca pe Huawei sa vina cu telefoane cu hardware bun. Mate 50 Pro este un telefon gandit pentru cei care vor o camera foto de top, securitate avansata si un design bun.

Telefonul exceleaza la multe capitole, are un pret foarte bun ( o sa vedeti la final) si tragand linie o sa observam ca atentia la detalii exista si ca Huawei lupta mai departe.

Design

Aspectul poate sa faca placa sau nu. Mie imi place cum arata si se diferentiaza de celelalte telefoane din piata. Nu prea mai poti spune ca s-au inspirat de la x sau y.

Materialele folosite sunt bune, insa de la P20 si pana in prezent nu am vazut sa se schimba ceva la sticla de pe spate. Este aceeasi sticla lucioasa de tip oglinda.

Imbinarile dintre sticla si rama metalica sunt realizate excelent si nu prea. De exemplu, sticla ecranului este usor curbata si se imbina bine cu rama metalica a telefonului. Sticla de pe spate nu este la fel de bine imbinata si sunt zone unde se simte ca are o bordura mai pronuntata. Cand dai cu degetul o sa simti ca nu exista o trecere fina intre cele doua imbinari.

Ecran si difuzoare

Ecranul este un OLED de 6.7 inch si rezolutie atipica 1212 x 2616 pixeli. Fata de alte telefoane intalnite, acesta are protectie Huawei Kunlun Glass, adica este o sticla protectoare realizata chiar de Huawei. Nu pot spune ca se simte altfel la atingere, sper doar ca este rezistenta. Nu l-am scapat ca sa stiu.

Fiind un OLED (probabil realizat de BOE) are culori vii si un negru profund. Stiti si voi cum se vede un OLED. Are 120Hz in cazul de fata, un spectru larg de culoare si da, se vede impecabil.

Foarte luminos, l-am folosit la munte in bataia soarelui si se vedea impecabil. Foarte tare pe partea asta. Si are si un minim de luminozitate foarte scazut, aproape ca-l stingi.

Da, am observat si eu acel notch aproape identic cu cel de pe iPhone X, XS, 11, si 12,ca la 13 l-au facut mai mic si pe 14 are deja alta forma. Este mare, deloc deranjant pentru mine, dar are un rol esential. Acolo se ascunde modulul de autentificare faciala, fiind singurul dupa FaceID care ofera o scanare avansata 3D. Functioneaza foarte bine si este rapid.

Difuzoarele stereo se aud incredibil. Volumul este tare, claritatea deosebita si melodiile de orice tip se aud bine de tot. Zero distorsiuni, voci placute, bass foarte bun. Se aude mai clar si mai bine decat un iPhone.

Autonomie

Foloseste un acumulator de 4700mAh cu incarcare la 66W pe fir, 50W wireless si stie si reverse wireless charging la 5W. Autonomia in standby foarte buna, iar in utilizare intensa tine pana seara. Deci nimic nou sub soare.

Specificatii tehnice

Snapdragon 8+Gen1 4G

256GB stocare UFS 3.1

8GB RAM

Baterie  4700mAh

USB C 3.1 cu DisplayPort 1.2

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Infrarosu, NFC

FaceID, senzor de amprenta in ecran si BDS Mesagerie prin satelit doar pentru trimis date

Camera foto

Am lasat sectiunea asta la final ca este mai mult de vorbit. Si sa incepem cu datele tehnice

50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS

64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom

13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF

Filmare 4K la 60FPS, EIS si HDR

Astea sunt cele trei camere de pe spate. Pe fata avem asa:

13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) cu TOF 3D, HDR si filmare 4K la 60FPS

Camera principala are mai multe moduri de functionare precum:aperture, night, portrait, photo, video, pro si o sectiunea more unde gasim: slow-mo, panorama, monochrome, AR Lens, light painting, time-lapse, stickers, documents, super macro, dual view, high-res, story creator, snapshot, multi-cam.

Multe moduri….foarte multe. Nu stiu cine foloseste atatea moduri si la ce ajuta. Uneori chiar te incurca. Eu am folosit doar modurile normale de Photo si Video. Am vrut sa fac poze cat mai clare, nu sa ma joc cu tot felul de efecte speciale sau functii irelevante pentru majoritatea utilizatorilor.

Fotografiile sunt excelente ziua, superbe chiar. Nivelul de detalii este foarte ridicat, culorile sunt naturale si HDR-ul lucreaza fantastic. Declansarea se face la fel ca orice alt Huawei. Nu este super rapida, te pune sa astepti pentru a procesa fotografia si pierzi ceva timp.

La cat de buna este camera foto trebuia sa fie si rapida de tipul point and shoot, nu sa astepti aproape la fiecare cadru dupa procesare. Pacat de treaba asta…

Inclusiv noaptea fotografiile sunt EXCELENTE. Modul in care Night Mode lucraza m-a dat pe spate. Desi trebuie sa treci manual pe acest mod, rezultaltul este suprinzator. Chiar in bezna total am obtinut imagini clare cu o tenta neutra de lumina. Pe iPhone sunt ingalbenite pozele. Aici nu.

Lentila ultrawide este foarte buna, cu un unghi super larg si cu detalii excelente, mult peste asteptarile mele.

Experienta foto este foarte buna. Telefonul face niste poze superbe, iar pe filmare sta la fel de bine. Mi-a placut felul in care poti face zoom atunci cand filmezi, similar cu cel al camerelor video dedicate. Foarte tare! Ce nu mi-a placut la filmarea este sunetul. Nu imi place cum se aude. De asemenea, pe unele cadre se poate vedea cum imaginea este deformata din cauza stabilizarii.

Despre software

Exact ce am spus la Nova y70 si Nova 10 Pro se aplica si aici. Avem Gspace si AppGallery pentru aplicatii. Daca prima solutie este putin mai neortodoxa, dar iti permite sa accesezi toate aplicatiile si serviciile Google printr-o virtualizare, AppGallery continua sa se maturizeze.

Sunt multe aplicatii comune in AppGallery pe care le poti folosi bine mersi. Daca aratam magazinul de aplicatii la 100 de romani, 99 vor fi foarte incantati de ce vad acolo si ar putea utiliza telefonul fara probleme. Sau mai bine vedeti si voi.

Prin telefon avem aceeasi interfata. Totul cat de cat curat, dar cu multe aplicatii instalate sau preinstalate si cu recomandari tot timpul de a instala anumite aplicatii. Meniul arata curat, gasesti usor tot ce ai nevoie si specific Android, ai multe optiuni de personalizare.

Concluzie si pret

Este greu sa ofer o concluzie fara sa nu fiu injurat. Acest telefon asa cum este poate fi utilizat in Romania. Hardware sta foarte bine si daca nu plangi dupa 5G nu vad o problema.

Camera foto exceleaza, ecranul este top, autonomia este normala, are deblocare faciala de top si un senzor de amprenta in ecran foarte rapid. Este un telefon care inca joaca in liga campionilor din toate punctele de vedere.

Pretul sau este de 5999 lei.