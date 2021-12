După 9 ani de Android, am trecut la iOS

Primul smartphone pe care l-am deținut a fost un Nokia N97 mini, cadou de la soție. A venit cu un abonament nou în familie, că tot îi trebuia soacrei unul nou.

Scurt istoric

Țin minte că la bugetul familiei de atunci, din 2009, prețul plătit la Vodafone a fost destul de mare cât să mă facă să nu dorm liniștit o vreme. Dar telefonul mi-a plăcut enorm. Mai ales datorită tastaturii slide, pe lățime, mi se pare că a fost telefonul pe care am scris cel mai rapid și mai corect.

Prin 2012 am trecut la Android și nu datorită faptului că Symbian devenea obsolete, ci pentru că N97 mini s-a defectat. Am ajuns să instalez ROM-uri zilnic pe Allview P5 Alldro, din motive de plictiseală. Asta pentru că telefonul a avut suport doar pentru Android 4.0.4, iar eu instalam pe el și 4.4. Până la urmă mi-a prins bine, pentru că am nvățat destule despre recovery mode, versiuni de android și toate cele. Plus că am dat peste o comunitate interesantă pe Softpedia.

După un an am făcut un salt imens din punct de vedere al calității și al fiabilității și am luat un Nexus 5. Eram în dubii dacă să îl cumpăr pe acesta sau să comand din China, printr-un prieten delegat acolo, un Xiaomi Mi 3. L-am folosit eu, apoi l-am dat fiului meu, după ce am schimbat bateria, în prealabil. În concediul din Belek, în 2019, l-am mai folosit o săptămână, după care l-am vândut unui alt pasionat.

În 2015 mi-am luat un alt telefon pe care l-am apreciat enorm și după care mi-a părut rău la despărțire: Nexus 6P. Asta deși am avut celebrele probleme cu el. Bine, atât de mult l-am lăudat, ncât soția și-a comandat un 5x, ”fratele” mai mic. Și pe acesta l-am ”pasat” fiului meu, după clasica deja înlocuire de baterie și după ce am instalat pe el Android 10.

Dezamăgit de gama Pixel, am comandat un OnePlus 6 încă de la lansarea lui, în mai 2017. A fost și ultimul telefon pe care l-am root-at, dar doar pentru o scurtă perioadă, că nu mă lăsa apoi banca să îmi accesez conturile. 🙂

Am folosit și garanția internațională OnePlus, chiar pe vreme de pandemie, dar am fost mulțumit de serviciile prestate. L-am vândut abia acum trei luni, deși telefonul mergea bine, fără probleme. Și arăta impecabil.

Mai merită să cumperi un flagship? Asta mă întrebam după câteva luni bune de utilizare a unui OnePlus Nord 2. Asta pentru că telefonul mi s-a părut impecabil pentru prețul lui, fie el și cu chipset de la MediaTek, ce era considerat, până recent, dedicat doar pentru low-end.

Declicul

Ei bine, ce s-a schimbat într-o lună? În primul rând a contat partea de blog. Și anume, pentru toate produsele pe care le testez, am nevoie de fotografii. Cât mai calitative. Iar niciunul dintre telefoanele pe care le folosisem anterior nu se ridica la nivelul iPhone 13 Pro Max. Apoi, partea de suport de soft, pentru că din aceleași motive, am nevoie de un telefon care să fie updatat la cea mai recentă iterație tot timpul. Nu pot să risc folosirea unuia care nu are parte de îmbunătățiri pe partea asta.

Aspectul financiar a cotat și el foarte mult. Inițial ar fi trebuit să primesc telefonul de la un prieten care urma să mi-l cumpere dintr-un Apple Shop din Chicago. Din păcate, pe când a ajuns el acolo, nu mai era pe stoc. L-a găsit la trei zile după ce l-am comandat eu din Hanovra, la un preț imbatabil:

După cum am scris mai sus, l-am comandat printr-o prietenă din Hanovra, care l-a găsit la un preț de 1369 euro, dică fix 6864,13 lei:

Deși m-a costat cu 1000 lei în plus pentru că nu l-am mai găsit în SUA, tot este un preț mai bun decât ce am găsit pe eMAG, dar puțin mai mult decât este listat de Altex, la precomandă.

În prețul de mai sus a intrat un iPhone 13 Pro Max de 256 GB, Sierra Blue. Da, fără încărcător. 🙂 Am cumpărat eu unul de la Anker, cu patru porturi. Am mai luat o husă și nelipsita folie pe ambele părți de la Alien Surface, ca să beneficiez de extra-reducerea oferită în colaborare cu noi.

Cum folosesc deja un iPhone SE 2020 de mai bine de un an ca telefon de serviciu, nu mi s-a mai părut atât de grea trecerea. Bine, duc dorul customizărilor pe care ți le permitea Android, dar mai ales a Tasker, aplicația care mi-a salvat onoarea de destule ori. Dar despre asta am să scriu cu altă ocazie. A! Și back-up-ul de la conversațiile de pe WhatsApp, pe care le-am pierdut de tot, pentru că Apple nu permite transferarea lor de pe Android pe iOS, oricât de stupid ar suna!

Dacă vi se pare că telefonul seamănă cu un altul văzut deja aici, pe site, ei bine… nu vi se pare. Este identic cu ce și-a comandat deja Gabi la mijloc de octombrie. Iar titlul seamănă cu cel al aceluiași coleg, de acum cinci ani! 🙂

Ce urmează?

Ei bine, rămâne să vedem cum mă descurc cu un Apple de 240 de grame ca telefon de zi cu zi! Promit să vă țin la curent dacă mă încurc pe undeva.