Opinie nepopulară: merită să mai țineți de unitățile optice externe

V-am spus de câteva ori pe aici că sunt mare fan al cloud-ului și al spațiilor de stocare pe care acestea le oferă. Prefer oricând Google Photos, spre exemplu, unui hard drive extern…

Ei bine, cu toate acestea, încă mai recomand să vă țineți aproape o unitate optică externă. Dacă nu l-aș fi împrumutat cuiva care mi l-a stricat, încă aș mai fi avut și eu un DVD Writer… Dar, na vina e a mea că l-am dat, nu? 😛

Am să vă și explic de ce spun asta, nu săriți încă pe mine. Dar, mai întâi, am să vă mărturisesc că sunt atât de bătrân că am dus declarații fiscale la instituțiile statului pe dischetă, am instalat un joc de pe 7 (ȘAPTE) CD-uri și am încă filmările de la nuntă și botezuri (a se nota că nunta e la singular, botezul la plural!!!) pe DVD-uri…

Discuri de salvare bootabile

Din punct de vedere tehnic, nu aveți nevoie de un disc optic bootabil pentru a instala sisteme de operare, pentru a accesa CD-uri live sau pentru a utiliza instrumente de salvare bootabile. Puteți utiliza orice dispozitiv de stocare USB pentru a-l formata ca atare. Cu toate acestea, este mai complicat să ștergi un CD/DVD decât un stick de memorie. Dar ajungem mai jos la asta…

Stocare ieftină, fiabilă și pe termen lung

Dacă tot suntem la subiectul acesta, discurile optice oferă o longevitate și o fiabilitate excelente pentru stocarea datelor. Presupunând că vă păstrați discurile în conformitate cu instrucțiunile producătorului, este posibil ca acestea să reziste mai mult decât aveți practic nevoie de ele. V-am spus de DVD-urile mele, care sunt încă funcționale și după nenumărate rulări, la 16 ani distanță… Și am câțiva membrii de familie care insistă să le tot urmărească atent imaginile de acolo. 🙂

CD-urile și DVD-urile sunt, de asemenea, atât de ieftine încât puteți să scrieți mai multe copii ale acelorași date pentru redundanță și să le stocați separat.

Un DVD-RW, de exemplu, va fi bun pentru 5-10 ani în medie, în timp ce un DVD-R cu strat metalic auriu ar trebui să fie bun pentru 50-100 de ani! Un disc CD-R poate conține doar 700 MB de date, dar aceste discuri au o durată de viață de peste un secol.

Muzică și filme!

În zilele noastre, majoritatea oamenilor urmăresc filme sau emisiuni TV pe servicii de streaming, dar există filme pe care nu le puteți vedea dacă nu sunteți abonați la un anumit serviciu de streaming. Sau, dacă sunteți ca mine, poate vreți să vă salvați o serie de filme pentru copii, încă de dinainte de a-i avea. Ai văzut Sandy Bell când erai mic și ăsta nu mai rulează niciunde? Foarte simplu: scrii un CD/DVD cu filmul și îl poți viziona cu pruncii, chiar și când ți-a căzut conexiunea la internet sau ești la munte, cu cortul…

Același lucru este valabil și pentru muzică. O unitate optică vă permite să ascultați această muzică în formatul său original sau să convertiți CD-urile pe care le găsiți în fișiere audio digitale pe care le puteți sincroniza cu dispozitivele mobile. Multe albume nu sunt disponibile pe niciun serviciu de streaming, iar oricine îi place să răsfoiască magazinele de muzică second-hand pentru a găsi bijuterii ascunse poate confirma acest lucru.

Aici am o mică poveste: am tone de fișiere muzicale pe DVD-uri pe care le-am dat cadou cuiva care le colecționează. Mi-am salvat muzica pe un cloud și descarc ce și când îmi trebuie. Dar fiică-mea m-a surprins zilele trecută când m-a rugat să îi comand un album al unei formații K-POP pe… DVD.

Jocuri retro pentru PC și copii de rezervă pentru jocuri

Cu mult timp în urmă, în eonii de dinainte 🙂 , jocurile pentru PC erau vândute în lucruri numite „cutii” pe rafturile magazinelor. În prezent, jocurile pe PC pot fi complet digitale, dar există încă o multitudine de jocuri clasice pentru PC care există pe disc și este aproape întotdeauna posibil să faci un joc pentru PC să funcționeze pe sistemele moderne.

Nu sunt mare gamer, dar mai am acasă câteva CD-uri cu jocuri din studenție, pe care, la nevoie, le pot instala ușor.

Sunt mult mai dificil de șters

De câte ori nu ați pățit ca un memory stick să se corupă sau să ștergeți datele de pe el, dintr-un singur click? Și mai rău este dacă nu ați observat asta la timp, pentru a face restore…. Ei bine, să ștergi/rescrii un CD sau DVD este muuuult mai dificil – pornești un program de scriere și să dai în mod conștient drumul la acțiune.

Apropo, v-ați prins de ce programul cel mai celebru de scris CD/DVD era numit Nero Burning Rom? 😉