Conform unui roadmap oficial, Oppo va lansa anul acesta un televizor pentru a aniversa 1 an de cand se afla pe piata de telefoane 5G in China.

Ne asteptam sa vedem un televizor pana de Craciun, dar si un set AR si un router 5G. Se pare ca Oppo este pe val in China si se extinde usor si in Europa. Recent au intrat si in Romania si ne asteptam sa vedem produse la preturi competitive.