Oppo s-a lansat oficial si in Romania

Oppo este brandul din China care a reusit sa depaseasca Huawei chiar la ei acasa. Acum este oficial si in Romania si va deveni o putere pe piata de smartphone-uri. Faceti loc, Oppo devine noul Huawei in Romania.

Dupa problemele pe care Huawei le are, Oppo are sanse mari sa ii intreaca. Deja au facut asta in China unde Huawei era considerata o putere greu de depasit. Oppo a reusit anul acesta.

Tot Oppo va reusi si in Romania, dar si in Europa din cauza sau datorita problemelor lui Huawei. Este bine sa stiti ca Oppo a luat nastere in 2004 si isi propune sa ofere tehnologii inovatoare si experiente revolutionare de utilizare a smartphone-urilor.

Este un brand global cu prezenta in peste 40 de tari si cu mai mult de 40.000 de angajati la nivel mondial. Compania va investi 7 miliarde de dolari pana in 2022 pentru a aduce noi inovatii in tehnologiile cheie hardware si software, precum si in cazul conectivitatii 5G, inteligenta artificiala, realitate augmentata, big data si altele.

Oppo are in prezent 6 institute de dezvoltare si 4 centre de cercetare si dezvoltare in intreaga lume. Incepand cu 6 iunie, cele mai noi produse Oppo din seriile Reno, Find X si A, dar si castile audio wireless pot fi cumparate din magazinele locale precum Altex, eMAG, Flanco, MediaGalaxy dar si de la operatorii de telefonie mobila Orange si Vodafone.

„Pentru OPPO, România reprezintă una dintre piețele cheie din Europa și suntem încântați că le putem oferi utilizatorilor produse premium inovatoare, accesorii și servicii post vânzare de calitate. Credem că publicul local va aprecia tehnologiile noastre inovatoare precum încărcarea super rapidă VOOC sau inovațiile incluse în camerele foto și video ale telefoanelor noastre, ce oferă imagini fără cusur.” a declarat Shaohua Yang, General Manager Green LeavesTechnical, Distribuitor Unic Autorizat OPPO pe piața din România.

Momentan o sa gasiti doar casti si telefoane, dar in curand vor fi disponibile si alte produse.