Oppo a prezentat Find X6 si Find X6 Pro

Anul 2023 pare unul interesant in segmentul flagship-urilor.

Va pot confirma ca ma inteleg de minune cu Galaxy S23 Ultra (revin cu review dupa X luni de utilizare), iar Cristi a fost impresionat de Vivo X90 Pro. Xiaomi si-au prezentat la randul lor portofoliul, precum si OnePlus, iar acum e randul Oppo.

Find X6 Pro este in cazul lor modelul magnum opus. Acesta e echipat cu procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, 12/16GB RAM LPDDR5X si 256 sau 512GB memorie interna UFS 4.0. Bateria este de 5000mAh cu incarcare rapida SuperVOOC la 100W, care asigura un ciclu complet de incarcare in 28 de minute. Ofera certificare IP68 de protectie impotriva prafului si a apei.

Ecranul AMOLED de 6.82inch functioneaza la rezolutia 3168x1440p, este de tip LTPO3 cu o rata de reimprospatare de 120Hz si 240Hz touch sampling rate. Oppo spune ca este cel mai luminos ecran din lume, avand o luminozitate maxima de 2500 niti.

Partea cu adevarat interesanta e la capitolul fotografie. Toti cei 3 senzori foto de pe spatele acestuia sunt imensi. Senzorul principal este un Sony IMX989 de 1 inch (folosit si de Vivo X90 Pro si Xiaomi 13 Pro), senzorul ultrawide este un IMX890 de 1/1.56 inch, iar senzorul persiscop foloseste acelasi IMX890. Hasselblad a ajutat la partea de culori si optimizare software. Pretul de pornire este de 810 euro pentru varianta de baza si este disponibila si o versiune putin mai chic cu spate din piele vegana (orice o fi insemnand asta).

Fratele non Pro va fi disponibil doar in China si foloseste un procesor Mediatek Dimensity 9200 si porneste cu 12GB RAM si 256GB stocare UFS 4.0. Ecranul are o diagonala de 6.74inch AMOLED cu o rata de reimprospatare de 120Hz dinamica intre 40 si 120Hz. Rezolutia acestuia este 2772×1240. Bateria este de 4800mAh cu incarcare rapida la 80W, este certificat IP64 si foloseste tot 3 senzori foto mari: cel principal este un IMX890 de 50MP, ultrawide JN1 de 50MP si cel periscop e neschimbat.